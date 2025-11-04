Мицкоски в Брюксел: След две десетилетия все още сме на същата стартова линия към ЕС, въпреки многобройните отстъпки, които направихме

Премиерът на Република Северна Македония Христиан Мицкоски участва днес в срещата на върха за разширяване на ЕС, организирана в Брюксел от Евронюз.

„...Говорих за началото на европейския път на (Северна) Македония, път, който продължава повече от 25 години. Припомних, че дори след две десетилетия все още сме на същата стартова линия, не заради неизпълнение на критериите от Копенхаген, а въпреки многобройните отстъпки, които направихме, като промени в конституцията, (за смяна на) конституционното име (на държавата), знамето и много други...”, написа във Фейсбук профила си Мицкоски.

По думите му убеждението в страната е, че мястото на Северна Македония е в Европейския съюз.

„Ще продължим да вървим по този път, но преди всичко трябва да си довършим домашното, за да осигурим по-добър стандарт на живот, по-силна икономика и перспективи, които ще служат на нашите граждани“, написа Мицкоски.

По време на участието си във форума в Брюксел премиерът на Северна Македония е подчертал, че преди приемането на Договора от Преспа с Гърция мнозина са убеждавали страната, че е лидер в региона и „далеч пред другите страни в Западните Балкани” и че веднага щом бъде намерено решение на спора за името с Гърция, страната ще стане член на НАТО, „а след четири или пет години и на ЕС”, пишат медиите в Северна Македония.

„Тези четири или пет години изтекоха преди две години и ние сме на същото място, където бяхме преди две десетилетия и половина. Защо? Защото сега сме изправени пред нова пречка, ново ограничение, поредна промяна в конституцията. Защо е необходимо да включваме няколкостотин граждани на страната ни в нашата конституция? Говорим за неуважение към нечии човешки права? Кои сме ние, политиците, че да преценяваме дали нечие право е нарушено или не? Можем само да злоупотребяваме с този въпрос. Истинската институция, която преценява дали е нарушено нечие право или не, е в Страсбург и се нарича Европейски съд по правата на човека”, цитира изданието "Либертас" думите на Мицкоски.

Той е заявил, че Европейският съд за правата на човека "14 пъти е отсъждал в полза на македонската общност в България и нито веднъж в полза на българската общност в страната”, което повдига въпроса защо трябва да бъде променяна конституцията в Северна Македония. Според Мицкоски, именно затова правителството повдига въпроса за спазването на международното право и резолюциите, защитаващи правата на човека, пише изданието.

„Самият Европейски съюз трябва да се запита какво прави. Какво прави с единодушието (при взимане на решенията) и дали това е в съответствие с принципите и ценностите, върху които се развива. Не съм изненадан и това вероятно ще се случва отново, и отново в бъдеще, защото работи. Очевидно работи, защото преди две десетилетия и половина започнахме това пътуване и сега сме на същото място, където бяхме тогава. Защото някой злоупотребява с този инструмент”, е заявил Мицкоски, цитиран от изданието.