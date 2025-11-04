Силяновска очаква да бъде намерено "соломоново решение" за отпушване на евроинтеграцията на Северна Македония

Президентът на Република Северна Македония Гордана Силяновска се надява на "соломоново решение" по въпроса с промените в конституцията, които са условие за начало на преговорите на страната с ЕС.

В интервю за МВР1 снощи Силяновска посочи, че по време на посещението си в Париж за участие в Парижкия форум за мир е потърсила помощ и от френския президент Еманюел Макрон.

„Нормално е, търся помощ от президента Макрон, защото прилагателното е "френско" (предложение). Хайде сега, намерете решение. Мисля, ...че трябва да се намери решение, както знаете, европейците, особено тези в Европейския съюз, могат да бъдат много креативни, когато е необходимо“, каза Силяновска.

Попитана за разговорите си с председателя на ЕК Урсула Фон дер Лайен, която за кратко беше в Скопие по време на балканската си обиколка, но след срещите й в Северна Македония нямаше изявления, а в платформата Екс написа, че "ЕС е готов, а топката за отпушване на преговорите на страната е в нейното поле", Силяновска заяви, че с Фон дер Лайен не се е говорило "за това". По думите й премиерът Християн Мицкоски също е отговорил отрицателно на въпроса дали председателят на ЕК му е казала подобно нещо.

„Не, не, не са говорили и с него за игрища и топки. Това излезе в Туитър.... Вижте, топката е реквизит. Освен в художествената гимнастика никой не играе сам с топка. Топката е инструмент за игра, а за да се играе трябват двама. Играта винаги протича по точно установени правила. Правилата не се променят по време на игра, както се случи с нас. (...). Второ, когато ме питат отвън „ще промениш ли конституцията“, не мога да дам такава гаранция, ...не съм абсолютен монарх. Парламентът прави това. И депутатите гласуват според собствените си убеждения и представляват гражданите, а не мен и не ЕС. Когато казват "промяна на конституцията", професорът в мен реагира, все едно ми казват „забравете за парламентарната демокрация, защото тя има несигурен резултат“, каза Силяновска.

По думите й често й се е налагало да обяснява за какво е тревогата от конституционните промени в страната, след като Северна Македония е приела тази преговорна рамка.

„Не е точно така. За радост, или за съжаление (тогава) аз бях депутат. Не гласувахме за преговорната рамка или за заключенията. Получихме само информация за заключенията. И това беше всичко. Така че, тази процедура беше напълно непрозрачна“, каза Силяновска, според която по въпроса трябва да бъде намерено соломоново решение.

В отговор на въпрос дали се правят някакви анализи по въпроса, Силяновска отговори положително.

„Правят се, разбира се. Затова гледаме (на въпроса) интегрално и не мога да не кажа, че съм безкрайно благодарна на Словения и Хърватия. Защото те са вътре (в ЕС). Междувременно и те носят специална отговорност, защото в добри и лоши времена сме били заедно 50 години. Те са и инициаторите на групата за приятелство, Вишеградската група е група за приятелство. Австрия е приятел, Италия е приятел и очаквам да се намери някакво соломоново решение”, каза Силяновска.

Според бившия дипломат Виктор Габер обаче конституционната компетентност на президента на страната като председател на Съвета за сигурност е „да се занимава с въпроси, свързани със сигурността и защитата на страната и да бъдат правени предложения до парламента и правителството” и намирането на соломоново решение не може да се свежда до „очакване“.

По думите му самото споменаване „за очакване на някакво соломоново решение за преодоляване на блокажите по пътя на европейската интеграция на страната, поражда чувство на несигурност сред настоящото държавно ръководство при реализирането на публично провъзгласените стратегически определения на най-значимите политически играчи в страната.

„Соломоново решение“ може да бъде насърчено, ако под този термин се разбира решение, което е компромисно, мирно и проспериращо, но не и да очакваме някой друг да ни го наложи, а ние само да „очакваме някакво Соломоново решение“.

„Въпреки това, поради развитието на актуалните геополитически събития, часовникът неуморно тиктака за предприемане на стъпки със смели и обосновани решения в прилагането на политиките за развитие и сигурност. Историята помни визионери, които откриват и създават перспективи, независимо от настоящите предизвикателства", казва бившият дипломат, цитиран от „360 градуса”.