Венко Филипче продължава да разиграва българския сценарий за (Северна) Македония, заяви управляващата в Скопие партия ВМРО-ДПМНЕ

Кореспондент на БТА в Скопие Маринела Величкова
Снимка: Владислав Тентов/БТА (ЕК)
Скопие,  
05.11.2025 19:48
 (БТА)

Председателят на опозиционната партия СДСМ Венко Филипче "продължава да разиграва българския сценарий за (Северна) Македония, за да унижава собствената си страна, забравяйки, че той и неговият ментор от Струмица (бившият лидер на СДСМ и бивш премиер Зоран Заев - бел.ред.) са виновниците, заради чието предателство и приемане на вредно споразумение сега сме подложени на изнудване и натиск," се казва в позиция на управляващата ВМРО-ДПМНЕ.

Поводът за изялвението е пресконференцията на председателя на СДСМ, на която Венко Филипче обяви оценката си, че докладът на ЕК за напредъка на Северна Македония към ЕС е най-лошият доклад от 10 години насам, а правителството „няма нито визията, нито капаците да води държавата напред”.

В позицията отговор на ВМРО-ДПМНЕ се посочва, че Северна Македония ще продължи с реформите, а докладът, „както много пъти в миналото, и в други държави, се използва като част от политическото обуславяне, натиск и динамика на държавата”. 

„Но за нас е ясно, че подобни доклади ще продължат, докато не се намери решение с България. И въпреки този негов аспект ние смятаме, че докладът е отличен,  насърчава ни да продължим по пътя на реформите и го разглеждаме като пътна карта, върху която трябва да се съсредоточим в бъдеще”, посочват от ВМРО-ДПМНЕ.

Според управляващата в Северна Македония партия докладът е реалистичен, а изоставането в някои области, отчетени в доклада е заради проблемите, които партията е наследила от СДСМ.

„Нашата цел е членство в ЕС. И ще бъдем готови за това, когато ЕС е готов да ни приеме. По отношение на българите имаме ясна позиция и знаем, че тази позиция ни носи проблеми и недоразумения, но е принципна, и сме готови да обсъждаме плавен процес на европейска интеграция за страната ни без необичайни и безпринципни искания”, казват от ВМРО-ДПМНЕ.

