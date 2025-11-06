С шествие от центъра на луковитското село Дерманци до паметника на Христо Чернопеев бяха отбелязани 110 години от гибелта на войводата

С шествие от центъра на луковитското село Дерманци до открития преди четири десетилетия паметник на Христо Чернопеев бяха отбелязани 110 години от гибелта на войводата, съобщиха от общинската администрация в Луковит.

Слово за Чернопеев произнесе секретарят на Народно читалище (НЧ) "Христо Ботев – 1895" Надка Атанасова. Венци и цветя бяха положени от заместник-кмета на община Луковит Георги Георгиев, кметство Дерманци, Детска градина (ДГ) "Славейче", Обединено училище (ОУ) "Неофит Рилски", пенсионерски клуб "Христо Чернопеев", жители на селото.

Христо Чернопеев е капитан от българската армия и деец на националноосвободителното движение в Македония и Одринско, ръководител на Струмишкия окръг на Вътрешната македоно-одринска революционна организация. Роден е на 16 юли 1868 г. в Дерманци и загива по време на Първата световна война на 6 ноември 1915 г. в бой с френските части край с. Пепелище (Щипско).

Рожденото име на войводата е Черньо Пеев, показва справка в отдел "Справочна" на БТА. Той е участник в Илинденско-Преображенското въстание (1903 г.) като войвода на чета. Един от учредителите (1909 г.) на Народната федеративна партия и член на ръководството ѝ. По време на Балканската война (1912-1913 г.) е в Македоно-одринското опълчение, получава чин подпоручик, начело е на доброволческа чета в Родопския отред. Депутат в 16-ото (1913 г.) и 17-ото (20 март 1914 г. - 6 ноември 1915 г.) обикновено Народно събрание.