Подробно търсене

С шествие от центъра на луковитското село Дерманци до паметника на Христо Чернопеев бяха отбелязани 110 години от гибелта на войводата

Кореспондент на БТА в Ловеч Светломира Анастасова
С шествие от центъра на луковитското село Дерманци до паметника на Христо Чернопеев бяха отбелязани 110 години от гибелта на войводата
С шествие от центъра на луковитското село Дерманци до паметника на Христо Чернопеев бяха отбелязани 110 години от гибелта на войводата
На снимката: паметникът на Христо Чернопеев в село Дерманци. Снимка: Кореспондент на БТА в Ловеч Даниела Балабанова (архив)
с. Дерманци,  
06.11.2025 21:19
 (БТА)

С шествие от центъра на луковитското село Дерманци до открития преди четири десетилетия паметник на Христо Чернопеев бяха отбелязани 110 години от гибелта на войводата, съобщиха от общинската администрация в Луковит.

Слово за Чернопеев произнесе секретарят на Народно читалище (НЧ) "Христо Ботев – 1895" Надка Атанасова. Венци и цветя бяха положени от заместник-кмета на община Луковит Георги Георгиев, кметство Дерманци, Детска градина (ДГ) "Славейче", Обединено училище (ОУ) "Неофит Рилски", пенсионерски клуб "Христо Чернопеев", жители на селото.

Христо Чернопеев е капитан от българската армия и деец на националноосвободителното движение в Македония и Одринско, ръководител на Струмишкия окръг на Вътрешната македоно-одринска революционна организация. Роден е на 16 юли 1868 г. в Дерманци и загива по време на Първата световна война на 6 ноември 1915 г. в бой с френските части край с. Пепелище (Щипско).

Рожденото име на войводата е Черньо Пеев, показва справка в отдел "Справочна" на БТА. Той е участник в Илинденско-Преображенското въстание (1903 г.) като войвода на чета. Един от учредителите (1909 г.) на Народната федеративна партия и член на ръководството ѝ. По време на Балканската война (1912-1913 г.) е в Македоно-одринското опълчение, получава чин подпоручик, начело е на доброволческа чета в Родопския отред. Депутат в 16-ото (1913 г.) и 17-ото (20 март 1914 г. - 6 ноември 1915 г.) обикновено Народно събрание.

 

/БИ/

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:23 на 06.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация