Цървена звезда победи Лил в мач от Лига Европа

Боян Денчев
снимка: АР, Peter Klaunzer
Белград,  
06.11.2025 21:53
 (БТА) 
Мачове от четвъртия кръг в основната фаза на Лига Европа:

Базел (Швейцария) - ФКСБ (Румъния) – 3:1
Ред Бул Залцбург (Австрия) - Го Ахед Ийгълс (Нидерландия) – 2:0
Цървена звезда (Сърбия) - Лил (Франция) – 1:0
Малмьо (Швеция) - Панатинайкос (Гърция) – 0:1          
Утрехт (Нидерландия) - Порто (Португалия)  - 1:1
Ница (Франция) - Фрайбург (Германия) – 1:3
Щурм Грац (Австрия) - Нотингам Форест (Англия) – 0:0 
Динамо Загреб (Хърватия) - Селта Виго (Испания) – 0:3
Мидтиланд (Дания) - Селтик (Шотландия) – 3:1

от 22:00 часа:
Ференцварош (Унгария) - Лудогорец (България)            
Астън Вила (Англия) - Макаби Тел Авив (Израел)               
Реал Бетис (Испания) - Олимпик Лион (Франция)               
Болоня (Италия) - Бран (Норвегия)
Спортинг Брага (Португалия) - Генк (Белгия)
ПАОК (Гърция) - Йънг Бойс (Швейцария)
Виктория Пилзен (Чехия) - Фенербахче (Турция)
Рейнджърс (Шотландия) - Рома (Италия)
Щутгарт (Германия) - Фейенорд (Нидерландия) 

В класирането води Мидтиланд с 12 точки, следват Фрайбург с 10,  Спортинг Брага, Олимпик Лион, Селта с по 9, пред Динамо Загреб, Виктория Пилзен, Порто и Ференцварош със 7. Лудогрец е на 28-о място с 3 точки.

