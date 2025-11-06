Марко Арнаутович донесе три точки за Цървена звезда срещу Лил

Цървена звезда постигна първата си победа в основната фаза на Лига Европа след 1:0 в домакинството си на Лил в мач от четвъртия кръг. Единственото попадение падна в 85-ата минута, когато Марко Арнаутович се разписа от дузпа. Двубоят бе динамичен и положения имаше и пред двете врати.

Мидтиланд продължи отличното си представяне в турнира. Датчаните спечелиха с 3:1 домакинството си на Селтик и са с пълен актив от 12 точки след първите четири кръга. Още през първото полувреме скандинавците отбелязаха три гола в рамките на седем минути. Точни бяха Ерлич, Гогорза и Франколиньо. В края на срещата Рео Хатате върна един гол за Селтик от дузпа.

Селта спечели с 3:0 гостуването си на Динамо Загреб на “Максимир“. Успехът за галисийци дойде още през първата част, когато паднаха всички попадения. Пабло Дуран бе точен два пъти, а Домингес си отбеляза автогол. В следващият кръг Селта ще гостува на Лудогорец в Разград.

Панатинайкос се наложи с 1:0 при визитата си на Малмьо ФФ в Швеция. Състава от Атина можеше да открие резултата в 20-ата минута, когато Карол Швидерски пропусна дузпа.

Пет минути преди края все пак “детелините” стигнаха до гол чрез Филип Джуричич.