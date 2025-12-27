Рубен Аморим: "Всички трябваше да страдаме заедно, беше ни много трудно"

Мениджърът на Манчестър Юнайтед Рубен Аморим говори след победата с 1:0 над Нюкасъл в срещата от 18-ия кръг на английската Висша лига. С успеха “червените” дяволи се изравниха на четвъртото място с Челси и Ливърпул с по 29 точки.

„Всички трябваше да страдаме заедно на стадиона, беше ни много трудно. Мисля, че играхме добре през първото полувреме, но през второто просто се защитавахме, опитвайки се да създадем нещо чрез Куня. Имахме някои шансове при контраатаки.

Имаше много мачове, в които играхме добре, но не взехме точки. Сега беше обратното: страдахме заедно и взехме три точки. Имали сме трудни моменти и понякога това може да сплоти отбора. Хубаво е, че има опитни играчи, които помагат на младите. Всички дадоха всичко от себе си в този мач“, започна Аморим

„През първото полувреме показахме, че единственият начин да създаваме по-опасни положения е да играем с четирима защитници и да запълваме центъра. Това е необходимо дори за задържане на топката. Спомням си мача тук миналата година: загубихме дуелите по фланговете. И се опитахме да планираме играта предварително и да създадем по-комфортни условия за играчите“, завърши Аморим.