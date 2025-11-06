Първият съвременен англоезичен телевизионен сериал по Агата Кристи се снима във Великобритания

Новият сериал "Томи и Тъпънс на Агата Кристи“, който се снима във Великобритания, бележи първия път, когато произведение на криминалната писателка е модернизирано за англоговоряща аудитория, предава агенция АП.

В тази шестсерийна поредица, чиято премиера е следващата година, присъстват мобилни телефони и социални медии, наред с обичайните мрачни тайни, подвеждащи маневри и зловещи престъпления. Говорейки в края на октомври на снимачната площадка на съвременния сериал, сценаристката и изпълнителен продуцент Фийби Еклер-Пауъл казва, че създателите са били развълнувани да получат разрешение от наследниците на Кристи и са внимавали да не "опростяват“ решаването на класически пъзели с нови технологии.

"Използвахме модерните технологии, но внимателно, пестеливо и когато счетохме, че всъщност са подобрили оригиналната история, от която са адаптирани“, обяснява Еклер-Пауъл. Тя пояснява, че това е била "трудната“ част от процеса, но се надява, че самата Кристи би я одобрила.

В Япония, Корея, Индия и Швеция вече е имало герои на Кристи, живеещи в модерната епоха, но това е първата съвременна адаптация на родния език на авторката. "Фийби дойде при нас с брилянтен поглед върху историите, които ги поставят в съвременния свят и поради енергията и жизнеността на тези герои, беше напълно естествено да кажа "да!“ – написа в имейл правнукът на Кристи, Джеймс Причард, който управлява литературните права върху наследството на писателката.

Асошиейтед прес се присъедини към звездите Антония Томас и Джош Дилън в библиотеката на имение от XVII век. Дилън описва модернизацията като "свежа“ и като нещо, което прави минисериалът да се усеща "различен“. Почитателите на Кристи ще разпознаят Томи и Тъпънс като главни герои в различни разкази и четири романа, обхващащи периода от 1922 до 1973 г., а техните истории са били любими на авторката.

В тази екранна версия за детективите-аматьори Томи е писател на криминални романи, а Тъпънс изпитва затруднения да се реализира като актьор. С участието на актрисата Имелда Стонтън като лелята на Томи - Ада, снимките на сериала продължават през целия ноември и се очаква шоуто да се излъчи през следващата година, допълва АП.