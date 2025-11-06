Подробно търсене

Първият съвременен англоезичен телевизионен сериал по Агата Кристи се снима във Великобритания

Михаил Евлогиев
Първият съвременен англоезичен телевизионен сериал по Агата Кристи се снима във Великобритания
Първият съвременен англоезичен телевизионен сериал по Агата Кристи се снима във Великобритания
Актьорите Антония Томас и Джош Дилън на снимките на сериала през октомври 2025 г. Източник: Scott A. Garfitt/Invision/AP
Лондон,  
06.11.2025 22:00
 (БТА)
Новият сериал "Томи и Тъпънс на Агата Кристи“, който се снима във Великобритания, бележи първия път, когато произведение на криминалната писателка е модернизирано за англоговоряща аудитория, предава агенция АП.

В тази шестсерийна поредица, чиято премиера е следващата година, присъстват мобилни телефони и социални медии, наред с обичайните мрачни тайни, подвеждащи маневри и зловещи престъпления. Говорейки в края на октомври на снимачната площадка на съвременния сериал, сценаристката и изпълнителен продуцент Фийби Еклер-Пауъл казва, че създателите са били развълнувани да получат разрешение от наследниците на Кристи и са внимавали да не "опростяват“ решаването на класически пъзели с нови технологии.

"Използвахме модерните технологии, но внимателно, пестеливо и когато счетохме, че всъщност са подобрили оригиналната история, от която са адаптирани“, обяснява Еклер-Пауъл. Тя пояснява, че това е била "трудната“ част от процеса, но се надява, че самата Кристи би я одобрила.

В Япония, Корея, Индия и Швеция вече е имало герои на Кристи, живеещи в модерната епоха, но това е първата съвременна адаптация на родния език на авторката. "Фийби дойде при нас с брилянтен поглед върху историите, които ги поставят в съвременния свят и поради енергията и жизнеността на тези герои, беше напълно естествено да кажа "да!“ – написа в имейл правнукът на Кристи, Джеймс Причард, който управлява литературните права върху наследството на писателката.

Асошиейтед прес се присъедини към звездите Антония Томас и Джош Дилън в библиотеката на имение от XVII век. Дилън описва модернизацията като "свежа“ и като нещо, което прави минисериалът да се усеща "различен“. Почитателите на Кристи ще разпознаят Томи и Тъпънс като главни герои в различни разкази и четири романа, обхващащи периода от 1922 до 1973 г., а техните истории са били любими на авторката.

В тази екранна версия за детективите-аматьори Томи е писател на криминални романи, а Тъпънс изпитва затруднения да се реализира като актьор. С участието на актрисата Имелда Стонтън като лелята на Томи - Ада, снимките на сериала продължават през целия ноември и се очаква шоуто да се излъчи през следващата година, допълва АП.

/ВБ/

Списание ЛИК

06.11.2025

