Община Троян приключи реализацията на проект за рeкултивиране на отпадъците в клетки 1 и 2 на депото за твърди битови отпадъци

Община Троян приключи реализацията на проект за рекултивиране на отпадъците в клетки 1 и 2 на депото за твърди битови отпадъци, съобщи на пресконференция кметът на общината Донка Михайлова.

По думите ѝ рекултивирано е тяло с площ 12 хиляди кв. метра, където са депонирани 252 600 тона отпадъци, генерирани от общините Троян и Априлци.

„Площ, която вече е преобразена в зелена ливада. Реализираната техническа рекултивация се състои от изграждане на горен изолиращ екран и на рекултивиращ слой за повърхностно запечатване на клетките с преустановена експлоатация. С горния изолиращ екран се осигурява защита от проникването на повърхностни води в отпадъчното тяло на депото, опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване от отпадъчното тяло, удовлетворяване на изискванията за рекултивация на нарушени терени и удовлетворяване на условията за използване на рекултивирания повърхностен слой на депото след приключване на неговата експлоатация“, обясни кметът.

Михайлова допълни, че в тази площ са изградени газови кладенци, както и отводнителна канавка за повърхностни води по обграждащата дига.

Изпълнен е и първият етап от биологичната рекултивация – затревяване с тревни смески. Следващите етапи включват поддръжка, поливане, косене и торене на затревения слой.

С изпълнение на дейностите на практика са закрити клетки 1 и 2 на регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци, което ще допринесе за намаляване на риска от по-нататъшно замърсяване на околната среда и предотвратяване на рисковете за човешкото здраве.

Донка Михайлова уточни, че отпадъците вече се депонират в клетка 3 на депото, а Общината предвижда в дългосрочен план да изгради и четвърта клетка, тъй като генерираните отпадъци се увеличават.