Подробно търсене

Община Троян приключи реализацията на проект за рeкултивиране на отпадъците в клетки 1 и 2 на депото за твърди битови отпадъци

Кореспондент на БТА в Ловеч Даниела Балабанова
Община Троян приключи реализацията на проект за рeкултивиране на отпадъците в клетки 1 и 2 на депото за твърди битови отпадъци
Община Троян приключи реализацията на проект за рeкултивиране на отпадъците в клетки 1 и 2 на депото за твърди битови отпадъци
На снимката: кметът на община Троян Донка Михайлова. Снимка: Кореспондент на БТА в Ловеч Даниела Балабанова
Троян,  
06.11.2025 20:59
 (БТА)

Община Троян приключи реализацията на проект за рекултивиране на отпадъците в клетки 1 и 2 на депото за твърди битови отпадъци, съобщи на пресконференция кметът на общината Донка Михайлова. 

По думите ѝ рекултивирано е тяло с площ 12 хиляди кв. метра, където са депонирани 252 600 тона отпадъци, генерирани от общините Троян и Априлци.

„Площ, която вече е преобразена в зелена ливада. Реализираната техническа рекултивация се състои от изграждане на горен изолиращ екран и на рекултивиращ слой за повърхностно запечатване на клетките с преустановена експлоатация. С горния изолиращ екран се осигурява защита от проникването на повърхностни води в отпадъчното тяло на депото, опазване на атмосферния въздух и повърхностните води от замърсяване от отпадъчното тяло, удовлетворяване на изискванията за рекултивация на нарушени терени и удовлетворяване на условията за използване на рекултивирания повърхностен слой на депото след приключване на неговата експлоатация“, обясни кметът.

Михайлова допълни, че в тази площ са изградени газови кладенци, както и отводнителна канавка за повърхностни води по обграждащата дига.

Изпълнен е и първият етап от биологичната рекултивация – затревяване с тревни смески. Следващите етапи включват поддръжка, поливане, косене и торене на затревения слой.

С изпълнение на дейностите на практика са закрити клетки 1 и 2 на регионалното депо за неопасни отпадъци на общините Троян и Априлци, което ще допринесе за намаляване на риска от по-нататъшно замърсяване на околната среда и предотвратяване на рисковете за човешкото здраве.

Донка Михайлова уточни, че отпадъците вече се депонират в клетка 3 на депото, а Общината предвижда в дългосрочен план да изгради и четвърта клетка, тъй като генерираните отпадъци се увеличават.

 

/БИ/

В допълнение

Избиране на снимки

Моля потвърдете избраните снимки. Това действие не е свързано с плащане. Ако продължите, избраните снимки ще бъдат извадени от баланса на вашите активни абонаментни пакети.

Изтегляне на снимки

Моля потвърдете изтеглянето на избраните снимката/ите

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 21:25 на 06.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация