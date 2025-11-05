Лидерът на чешката крайнодясна партия „Свобода и пряка демокрация“ Томио Окамура беше избран за председател на чешкия парламент

Лидерът на чешката крайнодясна партия „Свобода и пряка демокрация“ Томио Окамура беше избран днес за председател на чешкия парламент. Това се случва за първи път в централноевропейската държава, предаде Франс прес.

СПД подписа в понеделник коалиционно споразумение с „Действие на недоволните граждани“ - партията на милиардера и протръмпистки настроения бивш чешки премиер Андрей Бабиш и с дясната партия „Автомобилистите“. Съгласно коалиционната сделка третото по важност държавно място е за лидера на крайната десница.

Окамура, който е на 53 години, увери днес парламента, че ще бъде безпристрастен парламентарен председател за всички, независимо дали те са гласували за него или не. Той каза, че всички заедно ще работят за благото на страната и на чехите. Но това не успя да убеди неговите политически противници, в това число и по-големия му брат Хаято, който е депутат от редиците на християндемократите и който определи избирането на Окамура за председател на парламента като „сериозна заплаха за сигурността на страната“.

Досегашният вътрешен министър на Чехия Вит Ракушан, който е лидер на чешките либерали, определи избора на Окамура за "международен и национален срам".

Окамура трябва да бъде съден заради предизборен афиш, който обрисува чернокож с окървавен нож и на който имаше надпис, гласящ, че „внесените отвън хирурзи не решават пропуските в здравния сектор“ на Чехия.

Окамура освен това нарече украинците за „нацисти“ и поиска Прага да спре военната помощ за Украйна. Партията му пледира и за референдум за излизане от ЕС, но в крайна сметка Окамура се отказа от това партийно искане, тъй като Бабиш отказа да го приеме.

Коалиционното споразумение беше подписано месец след изборите в Чехия, спечелени от партията на Бабиш. Той обаче получи само 80 места в 200-местния парламент, което не беше достатъчно, за да управлява сам.