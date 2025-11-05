НАТО обявена за носител на Международната награда за мир на Вестфалия за 2026 г.

Военният алианс НАТО беше обявен за носител на Международната награда за мир от Вестфалия за 2026 г., съобщи ДПА.

Генералният секретар на НАТО Марк Рюте ще приеме наградата от името на трансатлантическия отбранителен алианс в кметството на Мюнстер, обявиха организаторите в западногерманския град.

Наименованието на наградата е свързано с два мирни договора, подписани през 1648 г., които сложиха край на поредица от войни в Централна Европа между 1618 и 1648 г.

Сред предишните носители на наградата, която се връчва на всеки две години от Икономическото дружество за Вестфалия и Липе (WWL), са бившите германски канцлери Хелмут Кол и Хелмут Шмид, екипажът на Международната космическа станция (МКС), крал Абдула II на Йордания и френският президент Еманюел Макрон.

Покойната оцеляла от Холокоста Маргот Фридландер получи специална награда през 2025 г.

Във времена на глобална несигурност НАТО създава надеждност, насърчава партньорството и осигурява мир чрез стабилност, заяви председателят на WWL Райнхард Цинкан.

"Под ръководството на Марк Рюте алиансът показва, че военната сила и поддържането на мира не са противоречиви, а взаимно зависими", обясни Цинкан.