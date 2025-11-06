Форум за професионално и дуално образование ще се състои днес в София

Форумът "Професионално и дуално: Образование +" ще се състои днес в столичния хотел "ИнтерКонтинентал". Възможностите за кариерно развитие на младите хора чрез професионалното образование и дуалното обучение, как добрите модели на взаимодействие професионални гимназии - компании могат да се умножат и кои са "тесните места" в системата и как да се отпушат те, са сред водещите теми на събитието, чиито организатори са списание BGlobal и сайтът Mediapool.

В отделни панели в първата част на форума ще бъдат представени гледните точки на всички участници в това взаимодействие – директорите на професионални училища в Златица, Панагюрище и Радомир; HR мениджърите на компании като "Латекоер България" и "Електрохолд България", включени в проекти за дуалното обучение; историите на млади хора, преминали или преминаващи в момента по пистата на професионалното образование и дуалното обучение.

Втората част на форума ще започне с обобщена картина на резултатите – с анализ на Института за пазарна икономика доколко професиите, които се изучават в средното професионално образование, отговарят на потребностите на бизнеса. Ще бъде представен моделът на "Тракия икономическа зона" на реално взаимодействие на бизнеса с образователните институции в Пловдивска област. Ще стане ясно и как българо-швейцарският проект ДОМИНО 2, чието начало беше дадено преди броени седмици, ще надгради модела на дуалното обучение в България.

Заключителният панел ще бъде посветен на перспективите пред дуалното обучение, с участето на съветника на министъра на образованието Таня Михайлова, ръководителя на управляващия орган на ОП "Развитие на човешките ресурси" Цветан Спасов, както и представители на компании, въвели модела още в първите години – "ДПМ Металс", "Елаците-Мед" и "Фантастико Груп".

Началото на форума е предвидено за 13:00 ч.