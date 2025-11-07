Подробно търсене

Най-големият италиански синдикат призова за обща стачка на 12 декември заради бюджетните планове

Галя Горнишка
Снимка: Roberto Monaldo/LaPresse via AP
Милано,  
07.11.2025 17:14
 (БТА)

Общата италианска конфедерация на труда (CGIL), която е основната синдикална структура в страната, обяви днес, че ще проведе обща стачка на 12 декември, за да протестира срещу бюджетните планове на правителство на Джорджа Мелони, предаде Ройтерс.

Плановете включват по-високи данъци  на стойност над 11 милиарда евро за банки и застрахователни компании за периода 2026-2028 г., за да се подпомогне финансирането на държавните финанси.

Синдикатът обаче обяви, че се противопоставя на финансовия пакет за намаляване на разходите за обществени услуги и инвестиции и увеличаване на средствата за отбрана.

"Целта на стачката е да се подкрепи подновяването на изтеклите трудови договори, за да се защити и засили покупателната способност на населението", се посочва в комюнике на уебсайта на организацията. 

Когато бюджетът беше представен миналия месец, Мелони го нарече "сериозно, балансирано и отговорно" предложение, отбелязвайки, че то включва намаляване на данъка върху доходите и повече средства за здравния сектор.

Тя отново критикува протеста, след като през октомври заяви по повод поредната обща стачка за Газа, че това е просто извинение за по-дълга почивка през уикенда.

"Още една  стачка на Общата италианска конфедерация на труда срещу правителството! Познайте кой ден от седмицата е 12 декември?", написа тя в социалната мрежа "Екс" (X).

Бюджетът трябва да бъде обсъден и евентуално коригиран от парламента през идните седмици преди окончателното му одобрение, което се очаква към края на декември.

/СЛС/

