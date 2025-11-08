Подробно търсене

Валерия Динкова
Тръмп заяви, че няма да изпрати американски представител на срещата на Г-20 в Южна Африка
Американският президент Доналд Тръмп. Снимка: AP Photo/Evan Vucci
Вашингтон,  
08.11.2025 00:51
 (БТА)

Американският президент Доналд Тръмп снощи заяви, че никой американски представител няма да пътува за срещата на Г-20 в Южна Африка по-късно този месец и посочи, че африканерите са "убивани и избивани", предаде ДПА.

"Пълен позор е, че срещата на Г-20 ще се проведе в Южна Африка", написа Тръмп в социалната си мрежа "Трут соушъл".

"Африканерите (наследниците на нидерландските заселници, както и на френски и германски имигранти) са убивани и избивани, а земите и фермите им са незаконно конфискувани. Нито един служител на американското правителство няма да присъства докато тези нарушения на човешките права продължават. Очаквам с нетърпение да бъда домакин на Г-20 през 2026 г. в Маями, Флорида!", добави американският президент.

По-рано Тръмп каза, че вицепрезидентът на САЩ Джей Ди Ванс ще пътува за Йоханесбург за срещата на държавните и правителствените ръководители на страните от Г-20.

Южна Африка тази година е председател на групата на водещите икономики и на развиващите се страни (Г-20). Групата включва 19 държави, Европейския съюз и Африканския съюз.

През май по време на среща в Овалния кабинет Тръмп публично отправи необосновани обвинения за "геноцид" срещу белите фермери в Южна Африка към южноафриканския президент Сирил Рамапоса.

Експерти и правителството на Южна Африка оспорват представянето на предполагаемия "бял геноцид" - широко разпространена теория на конспирацията, разпространена в крайнодесните кръгове.

По-рано през годината САЩ приеха първата група бели южноафриканци и им предоставиха статут на бежанци. В началото на февруари Тръмп вече замрази помощта за Южна Африка. През март Вашингтон изгони и посланика на Южна Африка, припомня ДПА.

Свързани новини

02.11.2025 18:00

Какво се крие зад заплахите на Тръмп за военна намеса в Нигерия, ако страната “продължи да допуска убийства на християни“

Американският президент Доналд Тръмп заяви вчера, че е разпоредил Министерството на отбраната на САЩ да се подготви за евентуална военна намеса в Нигерия, ако нигерийското правителство "продължи да допуска убийства на християни", предаде Ройтерс.
25.05.2025 16:51

Южноафриканците са възмутени от неверните твърдения на Тръмп по време на срещата му с Рамапоса

Южноафриканците изразиха в четвъртък тревогата си от това как неверните твърдения на американския президент Доналд Тръмп за геноцид над бялата раса доминираха в разговора с южноафриканския президент Сирил Рамапоса предния ден и мнозина се запитаха дали пътуването му до Вашингтон си е струвало, посочва Ройтерс.
23.05.2025 09:13

"Гардиън": Доказателствата на Тръмп за "геноцид срещу белите " в Южна Африка съдържат снимки от ДР Конго

Доказателствата за предполагаеми масови убийства на бели южноафриканци, представени от Доналд Тръмп на напрегната среща в Белия дом в сряда, в някои случаи бяха снимки от Демократична република Конго, а показаните по време на срещата кадри бяха фалшиво представени като показващи "места за погребения", посочва "Гардиън".
22.05.2025 13:38

Ройтерс: Втората засада на Тръмп в Овалния кабинет може да накара чуждестранните лидери да се замислят, преди да приемат поканата му

Президентът на САЩ Доналд Тръмп вчера приглуши осветлението в Овалния кабинет и нападна южноафриканския президент Сирил Рамапоса при поредната си геополитическа засада срещу чуждестранен лидер пред телевизионните камери, пише Ройтерс. В рамките на
21.03.2025 08:45

67 000 бели южноафриканци проявяват интерес към плана на Тръмп да им даде статут на бежанци

Посолството на САЩ в Република Южна Африка съобщи, че е получило списък с над 67 000 души, които се интересуват от бежански статут в САЩ съгласно плана на президента Доналд Тръмп за преселване на представители на бялото малцинство, за които той твърди, че са жертви на расова дискриминация от страна на ръководеното от чернокожи правителство, предаде Асошиейтед прес.

