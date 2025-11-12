Аржентинският президент няма да участва на срещата на върха на Г-20 в Южна Африка

Президентът на Аржентина Хавиер Милей няма да участва на срещата на върха на Г-20, която ще се състои в Южна Африка по-късно през месеца, потвърди пред журналисти на Франс прес говорител на канцеларията му няколко дни след подобно решение от страна на американския президент Доналд Тръмп, който е съюзник на Милей.

Вместо Милей официален представител на Аржентина на срещата на върха ще бъде нейният министър на външните работи Пабло Кирно, уточни говорителят.

Аржентинското правителство не уточни причините за отсъствието на президента, но Хавиер Милей неколкократно изрази дипломатическата си подкрепа за Съединените щати.

Въпреки разногласията си с бразилския си колега Луиз Инасио Лула да Силва, президентът Хавиер Милей присъства миналата година на срещата на върха на Г-20 в Рио де Жанейро, припомня АФП.

Миналия петък Доналд Тръмп заяви, че нито един американски държавен служител няма да вземе участие в следващата среща на върха на Голямата двайсеторка в Южна Африка - една страна, която той неоснователно обвинява, че преследва бели фермери. "Срамно е, че Г-20 ще се проведе в Южна Африка", написа американският президент в социалната си мрежа "Трут соушъл".

"Ако не присъстват, толкова по-лошо за тях", отвърна южноафриканският президент Сирил Рамапоса пред журналисти, задали му въпроси относно бойкота на САЩ на срещата на Г-20 в Йоханесбург, която за първи път ще се проведе на африканския континент.