Обединението на жените социалистки в БСП държи високо знамето на социалната идея, каза в Разград вицепремиерът Атанас Зафиров

Обединението на жените социалистки държи високо знамето на социалната идея, на колективизма, духа и на всичко това, с което трябва да се отличава една социалистическа партия. Това каза в поздравлението си вицепремиерът и председател на Националния съвет на БСП Атанас Зафиров към жените социалистки в Разград. Той беше сред гостите на тържественото събитие, с което беше отбелязана 20-та годишнина от основаването на Обединението на жените социалистки в област Разград.

Атанас Зафиров поздрави женската организация на партията и подчерта, че смята създаването ѝ като едно от знаковите събития в историята на БСП. „Вашето обединение запази морала и през най-трудните и тежки години, през които мина партията в последно време. И когато започнахме и си поставихме за задача да променяме партията, няма да скрия, че стъпихме на посланията, които Вие ни давахте, като солидарност, колективизъм и всичко това, което Вие успяхте да запазите през най-трудните години – атмосфера“, се обърна към присъстващите в залата вицепремиерът. Атанас Зафиров пожела на жените в БСП да бъдат борбени и да задават верния и правилния тон в развитието на партията.

Кметът на Община Разград Добрин Добрев изказа благодарност към всяка една от жените, част от обединението в Разград, които по думите му не само са били част от управлението, но и с интелекта и безкомпромисност в действията си допринесли развитието на града. „Днес искам да засвидетелствам не само моите уважения, но и моята благодарност и обич към всяка една от вас, което сте направили през годините“, каза в приветствието си кметът.

Приветствие по повод празника отправи Павлина Русева, председател на Областния съвет на Обединението на жените социалистки в Разград. Тя пожела на жените в партията да бъдат вдъхновени и горди от постигнатото заедно. „Нека вярата в нашите ценности и силата на женската солидарност ни води и през следващите 20 години“, заяви Русева.

Сред гостите на празника бяха още Димитринка Маринова, член на Изпълнителното бюро на Националния съвет на Обединението на жените социалистки, Ивалинка Цанкова, председател на Общинския съвет на БСП в Иваново и Николай Пенчев, председател на Областния и общински съвет на БСП – Разград.

Тържественото честване продължи с музикално-поетична програма. Жените социалистки от област Разград посветиха своя празник на благотворителна кауза за набиране на средства за ремонт на покрива на читалище "Съгласие 1891" в Осенец.