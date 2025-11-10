Министър Теменужка Петкова се срещна с члена на Европейската сметна палата Илиана Иванова

Министърът на финансите Теменужка Петкова проведе работна среща с Илиана Иванова, член на Европейската сметна палата, а във фокуса на разговорите беше представянето на Годишния доклад на одитната институция за 2024 година. Това съобщават от Министерството на финансите.

„България е отличник в изпълнението на приходите от мита, а нивото на усвояване на структурните фондове е над средноевропейското“, каза Иванова при представянето на основните заключения в документа. Като още един добър пример тя посочи работата на Информационната система за управление и наблюдение на средствата от ЕС в България (ИСУН).

„България има добър капацитет и много добри професионалисти в одита“, коментира положителните заключения Теменужка Петкова. Тя приветства решението на Европейската сметна палата за работа по опростяване на правилата, защото това би довело до по-висока конкуренция при кандидатстване по европейските програми. Петкова акцентира върху интензивната работа, която Министерството на финансите и останалите отговорни институции осъществяват във връзка с второто и третото плащане по Плана за възстановяване и устойчивост. „Вървим в правилната посока и продължаваме диалога с Европейската комисия“, посочи тя.

Илиана Иванова обърна внимание, че се наблюдава спад в процента грешки при разходите от бюджета на ЕС. През 2024 г. той е в размер 3,6 процента, докато година по-рано е бил 5,6 процента. Рисковете и предизвикателствата пред работата на Европейската сметна палата, които Иванова отбеляза, са свързани с нарастващата тежест на дълга, като се наблюдава увеличение на заемите с над 30 процента за 2024 г., разходите за лихви по Next Generation EU и тяхното отражение върху бюджетите, както и забавяне в усвояването на средствата по Механизма за възстановяване и устойчивост и структурните фондове, се посочва в съобщението.

По-рано днес Илиана Иванова участва в международната конференция "Изкуственият интелект и ИТ одитът в защита на публичните ресурси" в София, с която се отбелязаха 145 години от създаването и 30 години от възстановяването на българската одитна институция, припомня БТА.