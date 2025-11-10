Подробно търсене

Причината за експлозиите миналата седмица в джамия в Джакарта може да е на лична основа, а не на религиозна, заяви индонезийската полиция

Габриела Иванова
Индонезийски военни охраняват входа на училище след експлозиите в джамия в Джакарта, 9 ноември 2025 г. Снимка: Achmad Ibrahim/АП
Джакарта ,  
10.11.2025 18:25
 (БТА)

Причината за експлозиите в джамия в индонезийската столица Джакарта миналата седмица, при които бяха ранени десетки хора, вероятно не е била религиозна, а лична, съобщи полицията, цитирана от Ройтерс. 

Над 50 души бяха откарани в болница с изгаряния и други наранявания след взривовете, станали по време на петъчната молитва в джамия, намираща се в училищен комплекс в Джакарта. 

"Извършителят не е против никоя религия", заяви говорителят на полицията в Джакарта Буди Херманто, цитиран от индонезийската новинарска агенция Антара. Херманто допълни, че според разследването нападателят вероятно се е чувствал пренебрегван от семейството си и това е довело до натрупване на напрежение. 

Индонезийската полиция съобщи в събота, че основният заподозрян, 17-годишен ученик, е бил опериран след взрива. Не се уточнява обаче дали той е арестуван или какви правни действия са предприети срещу него.

Разследващите са открили писмени материали, свързани със случая, както и прахообразно вещество, което може да се окаже взривно и може да е причинило експлозиите. 

/ДИ/

