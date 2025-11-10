Желю Желев доказа, че човек може да е държавник на най-високо ниво и едновременно с това да бъде честен, каза Стефан Тафров

Желю Желев доказа, че човек може да е държавник на най-високо ниво и едновременно с това да бъде честен, принципен и последователен, каза пред БТА дипломатът и политик Стефан Тафров, който е и дипломатически съветник на президента Желев в периода 1990-1991 година. Тафров участва във форума "Желю Желев, президентът философ. От дисидентството към демокрацията, Европа и споделената отговорност" във Френския културен институт по повод 10 ноември.

Желю Желев беше истински демократ и европеец, и много честен човек, който не се интересуваше от материалното, подчерта Тафров. Желев проправи пътя към големите цели на България - Европейския съюз и към НАТО. Днес има още много какво да се направи по отношение на европейските ценности и демокрацията в голяма част от политиците и тези, които се занимават с политика.

Може да сме много недоволни от нашата съвременна действителност, но все пак днес има свобода, има свобода на словото, каза Стефан Тафров. Той подчерта, че в момента в Европа има един фашистки режим и това е режимът на Путин. За съжаление, Русия, която е една велика страна, периодично произвежда тоталитарни - комунистически или фашистки, режими, което е голям проблем, каза Тафров. На тези, които имат колебания относно геополитическата ориентация на България, Стефан Тафров препоръча да погледнат примера на Желю Желев, който никога не сбърка и винаги гледаше към Европа. Той се надяваше Русия също да бъде с нас, но, за съжаление, не е, отбеляза Стефан Тафров.

Роден през 1958 г. в София, Стефан Тафров е дипломат, политик, журналист, литературен критик и преводач.

От 1989 г. до 1991 г. ръководи международния отдел на всекидневника „Демокрация“ и отдела за международни отношения на Съюза на демократичните сили. Близък до президента Желю Желев, става негов главен дипломатически съветник (1990–1991) и го придружава при срещи с Франсоа Митеран, Маргарет Тачър, Джордж Буш и Вацлав Хавел. Първи заместник-министър на външните работи в правителствата на Филип Димитров (1991–1992) и Иван Костов (1997–1998), той е посланик в Италия (1992–1994), в Обединеното кралство и Ирландия (1995–1997), във Франция и при ЮНЕСКО (1998–2001). Постоянен представител на България в ООН (2001–2006 и 2012–2016), той председателства Съвета за сигурност през 2002-ра и 2003 г.

Като признат преводач, той запознава българската публика с произведенията на Франсоа Мориак, Андре Жид, Жан-Пол Сартр, Клод Симон и Умберто Еко. Продължава да бъде политически активен в рамките на „Демократична България“. Стефан Тафров е командор на Ордена на Почетния легион, член на Международния институт за стратегически изследвания в Лондон и „Кавалер на Звездата на Италия“.