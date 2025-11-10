Заболеваемостта от остри респираторни заболявания в Ловешка област се е увеличила три пъти за седмица

Три пъти се е увеличила заболеваемостта от остри респираторни заболявания (ОРЗ) в Ловешка област за седмица, съобщи Маруся Върбанчева от Регионалната здравна инспекция (РЗИ). През изминалата седмица (3 - 9 ноември) заболеваемостта от грип и ОРЗ е 215 на 10 хиляди население, при 74,34 на 10 хиляди за предходния отчетен период, посочиха от здравната инспекция.

Общо осем души са с доказан коронавирус, три от случаите са при бебета, две са хоспитализирани. Един пациент от Луковит с хепатит С е постъпил в лечебно заведение, а двама от Ловеч са хоспитализирани в Университетската болница в Плевен с вирусен хепатит тип B.

В Инфекциозната клиника в Плевен е прието бебе от село Бежаново с ротавирусен гастроентерит. В клиниката се лекува и пациент от Летница с лаймска борелиоза.

Регистриран е и по един случай с туберкулоза и варицела.