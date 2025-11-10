Общо 29 български студенти и ученици получиха стипендии от Китай

Общо 29 български студенти и ученици бяха отличени със стипендии по програмата „Стипендия за младежи - Българо-китайско приятелство“ за 2025 година. Сертификатите им бяха връчени на официална церемония от посланика на Китай у нас Дай Цинли и от заместник-министъра на образованието и науката д-р Емилия Лазарова, съобщават от ведомството в сайта си.

Стипендията се връчва ежегодно от 2021 г. и има за цел да насърчи изучаването на китайски език сред българските ученици и студенти, да отличи техните академични постижения и усилия, както и да задълбочи приятелството между младите хора от България и Китай. Чрез инициативата се подкрепят езиковите таланти и се задълбочава партньорство между двете страни.

Заместник-министър Лазарова благодари за реализирането на съвместната инициатива. „Надявам се нашето успешно сътрудничество да продължи и да постигаме по-добри резултати, защото Китай е страна, с която имаме стратегическо партньорство, а отношенията в областта на образованието и науката са на изключително високо ниво“, каза тя. Д-р Лазарова изрази надежда, че добрите връзки между образователните институции на двете страни ще продължат да се развиват и задълбочават.

На церемонията присъстваха ректори, преподаватели и наградени студенти от Софийския университет „Св. Климент Охридски“, Великотърновския университет „Св. св. Кирил и Методий“, Югозападния университет „Неофит Рилски“ в Благоевград и от Пловдивския университет „Паисий Хилендарски“. В събитието се включиха също директори, учители и ученици от 18-о Средно училище „Уилям Гладстон“ в София, от Средното училище „Васил Левски“ в Русе и Частното средно училище „Евлоги и Христо Георгиеви“ в София.

Както писа БТА, деветият празник на китайската култура се състоя през януари тази година в 18-о Средно училище "Уилям Гладстон" в София. Той беше организиран от учениците с изучаване на китайски език и от техните учители. По традиция събитието беше посветено на китайската Нова година, която е на зелената дървена змия, съобщиха тогава от Регионалното управление на образованието в София-град.

18-о Средно училище "Уилям Гладстон" е първото училище в България, което въвежда изучаването на източни езици - японски, китайски, арабски и корейски език, в задължителната си програма след седми клас, се казва в информация, публикувана в сайта на училището. Възпитаниците на училището, както в миналото, така и днес, са редовни участници и победители на общонационални и международни езикови конкурси, и успешно продължават образованието си във висши училища в страната и чужбина. В училището се изучават и западни езици.