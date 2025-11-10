АНА-МПА: Гърция играе централна роля в Централна и Югоизточна Европа, каза енергийният министър Папаставру

Гръцкият министър на околната среда и енергетиката Ставрос Папаставру определи резултата от срещата на върха „Партньорство за трансатлантическо енергийно сътрудничество“ (P-TEC), домакин на която беше Гърция на 6 и 7 ноември, като „исторически национален успех“, в ефира на обществения радио и телевизия ЕРТ, предаде за БТА гръцката агенция АНА-МПА.

„Нашата страна се превръща в централна артерия на развитието в Централна и Югоизточна Европа, тоест в регион от 100 милиона души, а заедно с това имаме ограничаване на Турция“, коментира Папаставру.

Според него „правителството, с решителност и план, действа бързо, за да убеди американските ни съюзници, че американският природен газ, който и Европа, и Америка решиха да насочат към Европа, трябва да влиза през Гърция. Това е с много значителни икономически и геополитически ползи. От май и първото ни посещение в Хюстън и Вашингтон ние предложихме на американците значителноо намаляване на зависимостта от руския природен газ да се постигне чрез страна, която разполага както с инфраструктурата - Ревитуса, Александруполис - така и с политическа и икономическа стабилност. Нашата страна се възползва от този прозорец на възможност, възползва се от географското си местоположение и гръцкото корабоплаване.“

Папаставру говори и за най-важните споразумения, подписани по време на срещата на върха: „Първо, „ЕксънМобил“ – „Хеленик Енърджи“ – „Енерджиър“ (ExxonMobil-Hellenic Energy-Energean), за първия проучвателен сондаж в страната след 40 години, в рамките на следващите 18 месеца. Второ, споразумение за вертикалния коридор, централна артерия за развитие, така че американският природен газ да може да достигне до страните от Централна Европа през Гърция. Трето, дългосрочен договор за американски природен газ за Гърция с DEPA-AKTOR. За да стане Европа независима от руския газ, е необходима инфраструктура, а инфраструктурата изисква дългосрочни ангажименти. Всичко това съвпадна и превърна страната ни в съ-формираща и протагонист на развитието. Четвърто, схемата 3+1 при срещата Гърция –Кипър – Израел и САЩ, където беше декларирана подкрепата на САЩ за всички проекти за енергийна връзка, които съществуват или ще бъдат реализирани, създаването на енергиен център, осигуряването на стабилност и подкрепа за Източното Средиземноморие.“

(Това е новина от деня в Гърция, избрана от агенция АНА-МПА за публикуване от БТА съгласно споразумението за обмен на информация и професионално сътрудничество, което предвижда всеки ден националните информационни агенции на България и Гърция да си разменят директно избрана от другата агенция новина на деня от съответната страна, а другата агенция да я публикува на своя интернет сайт с изрично посочване и цитиране на партньора й като източник.)