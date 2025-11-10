С поредица от събития Професионалната гимназия по селско стопанство "Царица Йоанна" в Пазарджик отбелязва патронния си празник

С поредица от събития през цялата седмица Професионалната гимназия по селско стопанство "Царица Йоанна" (ПГСС) в Пазарджик отбелязва своя патронен празник, съобщиха от училището.

Участници от клубовете "Млад журналист", "Креативна работилница в дигиталния свят" и "Жива история" подготвиха изложба с фотографии на царица Йоанна и царското семейство, обработени чрез изкуствен интелект. Черно-белите изображения са трансформирани в цвят, а към тях е приложена систематизирана информация за запечатаните събития и личности.

Младите хора създадоха и постери на тема "Моята професия в Европейския съюз", също изработени с помощта на изкуствен интелект. В тях те представят своето виждане за бъдещето на професиите, по които се обучават в гимназията.

Програмата за празника включва също инициативи, свързани с историята на училището, творчеството и активното участие на ПГСС "Царица Йоанна" в Програмата за училища посланици на Европейския парламент. Цялостната идея на проявите е да покаже, че миналото и бъдещето могат да вървят ръка за ръка, когато младите хора творят с уважение към историята и с поглед към новото време.

Царица Йоанна Българска е родена на 13 ноември 1907 г. в Рим, Италия. Дъщеря е на италианския крал Виктор Емануил Трети и кралица Елена. След брака си с цар Борис Трети през 1930 г. тя се посвещава не само на семейството, но и на българския народ. Тя подпомага болници, сиропиталища и бедни семейства, а по време на Втората световна война участва в инициативи за спасяване на ранени войници и оказва помощ на бежанци и преследвани.