Аджерпрес: Румънският атомен форум участва в Световното ядрено изложение в Париж от 4 до 6 ноември

Румънският атомен форум – Роматом (ROMATOM), участва в Световното ядрено изложение (WNE) 2025 в Париж от 4 до 6 ноември, където подписа съвместната декларация за утрояване на световния ядрен капацитет до 2050 г. и сключи споразумение с Обединеното кралство, предаде за БТА румънската агенция Аджерпрес, позовавайки се на прессъобщение.

Роматом завърши участието си в Световното ядрено изложение 2025 със значителни резултати: укрепване на двустранното сътрудничество с Обединеното кралство чрез подписване на Меморандум за разбирателство, поемане на ангажимент заедно със 17 работодателски асоциации и международни организации за съвместна декларация преди Конференцията на ООН за изменението на климата (COP30) за утрояване на глобалния ядрен капацитет до 2050 г., серия от институционални срещи и технически дискусии с традиционни партньори и нови играчи на световния пазар.

Роматом участва за първи път с павилион, спонсориран от Румънската агенция за инвестиции и външна търговия (ARICE).

На 4 ноември, в кулоарите на изложението Роматом и Асоциацията на ядрената индустрия (NIA) подписаха Меморандум за разбирателство относно програмата за сътрудничество между ядрените индустрии на Румъния и Обединеното кралство. Документът обхваща проекти за реактори, изследвания в областта на термоядрения синтез, извеждане от експлоатация и управление на отпадъците, медицински приложения с използване на радиоизотопи и научноизследователско-развойни проекти в целия спектър от технологии в Румъния, Обединеното кралство и на международните пазари.

„Румъния и Обединеното кралство споделят ангажимент за чиста и надеждна ядрена енергия, стълб на енергийната сигурност. Споразумението полага основите за практическо сътрудничество – свързване на веригите за доставки, ускоряване на иновациите и обучението – за осезаеми ползи и в двете страни“, каза главният изпълнителен директор на Роматом Корина Труица, цитирана в прессъобщението.

Роматом се включи и в коалицията на 17 асоциации на ядрената индустрия, в рамките на инициативата GIFEN и в координация със Световната ядрена асоциация, която призовава вземащите решения да поддържат целта за утрояване на световния ядрен капацитет до 2050 г., безопасно удължаване на живота на съществуващите централи, стартиране на нови проекти (големи реактори, SMR/AMR), укрепване на целия горивен цикъл и улесняване на финансирането чрез стабилни публични политики и подходящи пазарни механизми.

Декларацията изтъква ролята на ядрената енергия като контролируемо, нисковъглеродно решение от съществено значение за енергийната сигурност и дълбоката декарбонизация, както и за поддържането на уменията и индустриалните вериги за създаване на стойност в Европа и на световно ниво.

Роматом също така проведе задълбочени разговори с японската делегация относно индустриалното сътрудничество, стандартите за оперативна съвместимост, развитието на умения и перспективите за споделени вериги за доставки в ядрени проекти в Румъния и региона.

Павилионът на Роматом беше домакин и на многостранни разговори между Румъния, Канада и държави, заинтересовани от технологията CANDU.

По време на изложението Роматом проведе технически и търговски сесии с европейски и международни компании с фокус върху участието на румънската индустрия в големи проекти (големи реактори и малки модулни ядрени реактори), локализацията на производството, трансфера на технологии, професионалното обучение, качеството и сертифицирането, както и механизмите за финансиране, съобразени със спецификата на ядрените проекти.

(Новина, избрана от румънската агенция АДЖЕРПРЕС за публикуване от БТА съгласно договора за сътрудничество между агенциите)