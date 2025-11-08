Подробно търсене

Тръмп изключи Унгария от санкциите върху руския петрол, съобщиха Орбан и Сиярто

Валерия Динкова
Репортер e вдигнал ръка, за да зададе въпрос, по време на срещата между американския президент Доналд Тръмп и унгарския министър-председател Виктор Орбан в Белия дом, 7 ноември 2025 г. Снимка: AP Photo/Evan Vucci
Вашингтон,  
08.11.2025 00:18
 (БТА)
Американският президент Доналд Тръмп изключи Унгария от американските санкции срещу руския петрол, от който европейските страни са силно зависими, съобщи днес унгарският външен министър Петер Сиярто, цитиран от Франс прес.

"Важен резултат от днешната среща (между Тръмп и унгарския премиер Виктор Орбан): САЩ предоставиха на Унгария неограничено изключение от санкциите за руския петрол и газ. Благодарни сме за това решение, което гарантира унгарската енергийна сигурност", написа той.

На пресконференция, дадена за унгарски медии, след разговорите си с Тръмп, Орбан потвърди, че Будапеща "получи пълно изключение от санкциите" върху руския газ, доставян на Унгария по тръбопровода "Турски поток" и на петрол, доставян по тръбопровода "Дружба".

"Поискахме президентът да вдигне санкциите", каза Орбан. "Споразумяхме се и президентът реши и каза, че санкциите няма да се прилагат за тези два тръбопровода", добави той.

Вашингтон отменя и санкциите върху строителството на унгарската АЕЦ "Пакш-2" по проекта на "Росатом", заяви още Орбан, цитиран от ТАСС.

"Освобождаването на "Пакш-2" от санкции няма да бъде удължено. Тези санкции, които бяха наложени по-рано, ще бъдат напълно отменени. Това показва, че няма възражения от страна на американците срещу изграждането на втора атомна електроцентрала в Пакш", каза ръководителят на унгарското правителство на пресконференцията, която беше излъчена от унгарския телевизионен канал М1.

Унгарският премиер, който е дългогодишен съюзник на Тръмп, пристигна на посещение във Вашингтон, за да се опита да убеди американския президент да разреши на Будапеща да продължи да внася руски петрол и газ, без да бъде обект на санкциите, които Белият дом наложи върху руските горива.

Унгария е поставена под натиск от ЕС да прекрати зависимостта си от руските енергийни източници. Унгарският премиер националист обаче ги нарече "жизнено необходими" за неговата страна и заяви, че ще обсъди с Тръмп "последиците за унгарския народ", ако санкциите влязат в сила.

