ОБНОВЕНА

Франс прес: Дерогацията за Унгария за руския петрол ще е със срок от една година

Валерия Динкова
Американският президент Доналд Тръмп и унгарският премиер Виктор Орбан в Белия дом, 7 ноември 2025 г. Снимка: AP Photo/Evan Vucci
Вашингтон,  
08.11.2025 04:53
 (БТА)

Дерогацията за Унгария, която вчера обяви американският президент Доналд Тръмп по отношение на американските санкции върху руския петрол и газ, ще бъде валидна за една година, съобщи Белият дом, цитиран от Франс прес.

В замяна Будапеща се ангажира да поръча американски втечнен газ на стойност около 600 млн. долара, съобщи пред АФП представител на американските власти, след срещата между Тръмп и унгарския премиер Виктор Орбан във Вашингтон снощи.

Американският президент заяви, че "е много трудно за (Орбан) да получи петрол и газ от други райони". "Както знаете, той няма достъп по море", отбеляза Тръмп.

Санкциите на САЩ отслабиха позицията на унгарският премиер няколко месеца преди парламентарните избори в страната му, които националистическият лидер, който е на власт от 2010 г., не е сигурен да спечели, сочат социологическите проучвания. 

/ВД/

Свързани новини

08.11.2025 00:18

Тръмп изключи Унгария от санкциите върху руския петрол, съобщиха Орбан и Сиярто

Американският президент Доналд Тръмп изключи Унгария от американските санкции срещу руския петрол, от който европейските страни са силно зависими, съобщи днес унгарският външен министър Петер Сиярто, цитиран от Франс прес.
07.11.2025 17:39

За седем дни парламентът на два пъти прие извънредно законодателство заради санкциите срещу "Лукойл" и последствията за активите ѝ у нас

За седем дни парламентът на два пъти прие извънредно законодателство заради американските санкции срещу руската компания "Лукойл“ и последствията за активите ѝ у нас. Първо миналия петък депутатите забраниха износа и вътреобщностните доставки до държави членки на Европейския съюз на нефтопродукти, основно дизел, а днес приеха законови промени, свързани с функциите на особен търговски управител на рафинерията и другите обекти на "Лукойл“ в България.
07.11.2025 17:08

Два руски танкера, натоверени с петрол Уралс, повече от седмица стоят на котва край Суецкия канал на фона на санкциите срещу "Лукойл" и "Роснефт"

Два танкера, превозващи общо около 1,5 милиона барела руски петрол от сорта Уралс, са останали на котва в морето от двете страни на Суецкия канал, съобщи Ройтерс. Според анализатори това е пореден знак, че засилените западни санкции сериозно

