Два руски танкера, натоверени с петрол Уралс, повече от седмица стоят на котва край Суецкия канал на фона на санкциите срещу "Лукойл" и "Роснефт"

Два танкера, превозващи общо около 1,5 милиона барела руски петрол от сорта Уралс, са останали на котва в морето от двете страни на Суецкия канал, съобщи Ройтерс. Според анализатори това е пореден знак, че засилените западни санкции сериозно затрудняват продажбите на руски суров петрол.

Двата кораба – "Сикар" (Sikar) и "Монте 1" (Monte 1) – са били натоварени в началото на октомври в балтийското пристанище Приморск, сочат данни на Ел Ес И Джи (LSEG) и "ОйлЕкс" (OilX). Плавателният съд "Сикар" е останал на котва в Средиземно море близо до входа на Суецкия канал от 24 октомври, докато "Монте 1" е преминал през плавателното съоръжение на 30 октомври и в момента е закотвен в Червено море.

Затягането на санкциите от страна на САЩ и Европейския съюз има за цел да окаже натиск върху Москва за преговори в конфликта с Украйна. Последните американски мерки засягат за първи път двете най-големи руски петролни компании – "Роснефт" и "Лукойл", които заедно осигуряват около 5 на сто от световните доставки на петрол.

В резултат руският суров петрол се търгува в Азия с най-голяма отстъпка спрямо Брент за последната година, като индийските и китайските рафинерии намаляват покупките, показва проверка на Ройтерс.

И двата танкера плават под флага на Гамбия.