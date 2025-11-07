СПА: Ръководствата на саудитската и италианската служби за гражданска защита проведоха официална среща в Италия

site.btaСПА: Ръководствата на саудитската и италианската служби за гражданска защита проведоха официална среща в Италия
Главният директор на Службата за гражданската защита на Саудитска Арабия генерал-майор д-р Хамуд бин Сюлейман ал Фарадж, оглави делегация на вътрешното министерство, която е на посещение в Италия в Централната дирекция на италианската Служба за гражданска защита, предаде саудитската новинарска агенция СПА.
Целта на посещението е да се засили сътрудничеството в сферата на гражданската защита, както и да бъде обменен оперативен и технически опит. Срещата се проведе в присъствието на директора на италианската служба Фабио Чичилиано.
В рамките на посещението делегацията участва в учение по обща подготовка на силите за гражданска защита на Италия в Неапол. Учението има за цел да подобри координацията и да укрепи способностите за бързо реагиране при спешни случаи или бедствени положения.
Тази инициатива се вписва в по-широките усилията за задълбочаване на международното сътрудничество и развиване на стратегическите партньорства в сферата на гражданската защита и управлението на кризи.
(Тази информация се разпространява по споразумение между БТА и СПА)
