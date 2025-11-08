Трафикът на граничните пунктове и преходи в страната е нормален, съобщава "Гранична полиция"

Подробно търсене

Граничен пункт „Капитан Андреево“. Снимка: Кореспондент на БТА в Хасково Николай Грудев
София,  
08.11.2025 08:05
Нормален е трафикът на граничните контролно-пропускателни пунктове и преходи в страната, съобщават от Главната дирекция "Гранична полиция" – МВР. Информацията е към 6:00 часа тази сутрин. 

Трафикът е нормален на всички гранични пунктове с Турция, Република Северна Македония, Сърбия, както и на всички гранични преходи на границата с Румъния.

На всички гранични преходи с Румъния и Гърция трафикът също е нормален. На пътя от гръцка страна по дестинацията Рудозем-Ксанти се извършват строителни дейности. Гръцките власти са поставили табели, на които е указано, че теренът е строителна площадка и не се допуска  влизането на външни лица в обекта.

