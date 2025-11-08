Пианистката Люлюа Ал Шамлан ще представи клавирен концерт в Софийската градска художествена галерия

Пианистката от Кувейт с български корени Люлюа Ал Шамлан ще изнесе тази вечер клавирен концерт в Софийската градска художествена галерия в рамките на 15-ия музикален фестивал „Пиано екстраваганца“ , съобщиха от фондация „Пиано екстраваганца“.

"По традиция ние правим дебютен рецитал на млад изпълнител. Това ще бъде пианистката с български корени Люлюа Ал Шамлан, чиято майка е българка. Тя представя България и Кувейт", каза маестро Людмил Ангелов, основател и артистичен директор на фондация,

В програмата, която Люлюа Ал Шамлан ще представи в София, са включени творби от Йоханес Брамс, Гражина Бацевич, Рихард Вагнер и Ференц Лист.

Заключителният концерт на фестивала ще бъде на 12 ноември и в него участие ще вземе френският пианист Юг Льоклер.

Както БТА съобщи, "Пиана екстраваганца" започна на 21 октомври с изпълнения на италианския пианист Антонио ди Кристофано. Форумът се провежда за 15-и пореден път. Фестивалът стимулира гостуващи творци да изпълняват непознати клавирни произведения, обясни маестро Людмил Ангелов.

/ТС