Град Генерал Тошево отбелязва своя празник на 8 ноември. Това става с решение на Общинския съвет от 1991 година.

Програмата ще започне с утринна и тържествена света литургия в храм "Св. Вмчк Димитър", след което на площад "Бялата лястовица" ще започне спектакъл с марионетки. Там ще има и работилница за водене на марионетки.

Празничната програма ще бъде през целия ден на площада, като на обяд ще започне и седмото издание на "Фестивала на сармата и кюфтето" с участието на Ути Бъчваров. В музикално-танцовата програма ще участват Професионален фолклорен ансамбъл "Добруджа" – Добрич и Доротея Петкова. Вечерта ще завърши с концерт на Любо Киров и музикално лазерно и пиротехническо шоу.

Честванията започнаха от 1 ноември с поклонение пред паметника на Йордан Йовков. След това на Градския стадион бяха отбелязани 80 години футбол в Генерал Тошево. На 3 ноември бяха представени два театрални спектакъла. Сутринта най-малките жители на общината гледаха кукления спектакъл на Драматично- куклен театър "Васил Друмев" – Шумен "Закуска за принцеса". Вечерта гостува Музикално-драматичен театър "Константин Кисимов" – Велико Търново с постановката "Крадецът на праскови".

В Историческия музей в града бе представена изложбата на Регионален исторически музей – Добрич "От ръцете на майстора-накити, носени с душа", като бяха наградени и лауреатите на Националния литературен конкурс "Земя на пеещите колелета".

Общинският младежки съвет на Генерал Тошево представи в залата на Народно читалище „Светлина – 1941“ ревю-спектакъла "Добруджанска магия – шепот на жита, багри на цветя". На 6 ноември бяха поднесени венци и цветя пред паметника на генерал Стефан Тошев, а вечерта в Историческия музей се проведе и среща с неговия внук д-р Стефан Тодоров Тошев. По време на тази среща бе представен реставрираният ръкопис на генерал Стефан Тошев – „Стефан Тошев генерал о.з. „Обичай отечеството – бъди готов за защита“.

В петък се проведе тържествено заседание на Общински съвет – Генерал Тошево, на което бяха наградени изявени жители на общината. Пред това ученици от четвъртите класове на Основно училище "Христо Смирненски" и Средно училище "Никола Вапцаров" се срещнаха с кмета Валентин Димитров.

С решение на Общински съвет - Генерал Тошево 8 ноември 2025 година е обявен за празничен ден.