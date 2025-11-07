Гърция и САЩ подписаха Съвместна декларация за икономическа сигурност

Съвместна декларация за икономическа сигурност подписаха днес в Атина представители на правителствата на Гърция и на САЩ, съобщи гръцката телевизия Скай.

Документът беше подписан от американският зам.-държавен секретар по икономическото развитие, енергията и околната среда Джейкъб Хелбърг, посланика на САЩ в Атина Кимбърли Гилфойл и гръцкият зам.-министър на външните работи Харис Теохарис.

С декларацията двете страни се ангажират да задълбочат сътрудничеството си до многостранни партньорски отношения и да укрепят сигурността на веригите на доставките, да намалят принудителните зависимости и са насърчават развитието на надеждни технологични екосистеми.

На церемонията по подписването Хелбърг заяви, че „съюзниците ни в цял свят се стремят да подсигурят веригите си на доставки, като успоредно с това използват възможностите, които поражда революцията на изкуствения интелект (…) Америка, като родина на тази технологична революция, е незаменим партньор, готов да си сътрудничи с приятелите си за едно по-добро бъдеще. Чрез тази историческа декларация САЩ и Гърция ще реализират емблематични проекти, които ще предопределят икономиката на изкуствения интелект през следващите десетилетия“.

Посланичката на САЩ Гилфойл посочи, че „не беше случайно, че избрахме Гърция за началото на тази важна инициатива, която потвърждава ангажимента ни към надеждната технология и изграждането на икономики, основани на иновациите. В Атина беше засадено духовното семе, което отвори пътя за революцията на изкуствения интелект, която преживяваме днес“.

В декларацията САЩ и Гърция си поставят за цел да укрепват надеждни вериги на доставките, да насърчават надеждни системи за изкуствен интелект, да активират частната инициатива за създаването на емблематични проекти и качествени работни места, да защитават чувствителни технологии и критична инфраструктура от ненужен достъп или контрол от страни, които будят безпокойство, да осигурят равни условия за конкуренция чрез координирани действия спрямо държавно субсидирани свръхдостатъчни транспортни способности и нелоялни дъмпингови практики, да развиват надеждни комуникационни мрежи, включително оптични линии и центрове за данни, да създават отворена и стабилна инвестиционна среда, която укрепва международната търговия.