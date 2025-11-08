Подробно търсене

Валерия Динкова
Американски съд обяви за незаконно разполагането от Тръмп на войници от Националната гвардия в Портланд
Войници от Националната гвардия охраняват в Мемфис, щата Тенеси, 24 октомври 2025 г. Снимка: AP Photo/George Walker IV
Вашингтон,  
08.11.2025 06:34
 (БТА)

Федерален съд в САЩ снощи постанови, че разполагането на войници от Националната гвардия в Портланд, щата Орегон, по инициатива на президента Доналд Тръмп е незаконно, предаде Ройтерс.
Решението създава правна пречка пред използването на армията в американските градове от Белия дом.

Съдия Карин Имъргът от Окръжния съд на САЩ е първият магистрат, който окончателно блокира използването на военна сила от Доналд Тръмп за потушаване на протестите срещу имиграционните власти. Президентът се опита да направи същото и в управляваните от демократите Лос Анджелис, Чикаго и Вашингтон. Новото решение заменя временното съдебно разпореждане, с което беше спряно изпращането на войски в Портланд.

Имъргът, назначена от Тръмп, отхвърли твърденията на администрацията, че протестиращите в имиграционните центрове за задържане извършват бунт, който законно оправдава изпращането на войски.

Опитите на американския президент да използва военна сила за потушаване на безредиците представляват рязко отклонение от дългогодишни, макар и рядко използвани, норми срещу разполагането на войски на американска територия.

Администрацията на Тръмп вероятно ще обжалва решението, а случаят може да стигне до Върховния съд на САЩ.

Град Портланд и главният прокурор на Орегон заведоха дело през септември, твърдейки, че администрацията на Тръмп преувеличава отделни случаи на насилие, за да оправдае изпращането на войски по закон, който позволява на президентите да го правят в случаи на метеж. Демократите твърдят, че Тръмп злоупотребява с военни правомощия, предназначени за истински извънредни ситуации – като въоръжено въстание или инвазия.

Съдия Карин Имъргът вече блокира разполагането на войски в Портланд с временно съдебно разпореждане на 5 октомври. 

/ВД/

Свързани новини

29.09.2025 18:45

Двеста военнослужещи от американската Национална гвардия ще бъдат разположени в Портланд, съобщи Пентагонът

Двеста военнослужещи от американската Национална гвардия ще бъдат разположени в град Портланд в щата Орегон, съобщи днес Пентагонът, предаде Франс прес.
10.09.2025 13:05

И Белгия включва армията в борбата с престъпността и наркотрафика

Белгийският министър на вътрешните работи Бернар Кентен наскоро представи нов "План за големите градове", който цели да сложи край на престъпността, свързана с наркотрафика, съобщи белгийската новинарска агенция Белга.
25.08.2025 05:11

Части на Националната гвардия във Вашингтон вече патрулират с огнестрелно оръжие, съобщава източник от Пентагона

Някои части на американската Национална гвардия са започнали да патрулират в столицата Вашингтон с огнестрелно оръжие, съобщи Асошиейтед прес, като се позовава на източник от министерството на отбраната на САЩ.
22.08.2025 21:07

Кметицата на Вашингтон Мюриъл Баузър трябва да се стегне, иначе няма да остане за дълго на поста, заяви Тръмп

Американският президент Доналд Тръмп заяви днес, че кметицата на Вашингтон Мюриъл Баузър "е по-добре да се стегне", иначе няма за дълго да остане на поста, предаде Ройтерс.

