Американски съд обяви за незаконно разполагането от Тръмп на войници от Националната гвардия в Портланд

Федерален съд в САЩ снощи постанови, че разполагането на войници от Националната гвардия в Портланд, щата Орегон, по инициатива на президента Доналд Тръмп е незаконно, предаде Ройтерс.

Решението създава правна пречка пред използването на армията в американските градове от Белия дом.

Съдия Карин Имъргът от Окръжния съд на САЩ е първият магистрат, който окончателно блокира използването на военна сила от Доналд Тръмп за потушаване на протестите срещу имиграционните власти. Президентът се опита да направи същото и в управляваните от демократите Лос Анджелис, Чикаго и Вашингтон. Новото решение заменя временното съдебно разпореждане, с което беше спряно изпращането на войски в Портланд.

Имъргът, назначена от Тръмп, отхвърли твърденията на администрацията, че протестиращите в имиграционните центрове за задържане извършват бунт, който законно оправдава изпращането на войски.

Опитите на американския президент да използва военна сила за потушаване на безредиците представляват рязко отклонение от дългогодишни, макар и рядко използвани, норми срещу разполагането на войски на американска територия.

Администрацията на Тръмп вероятно ще обжалва решението, а случаят може да стигне до Върховния съд на САЩ.

Град Портланд и главният прокурор на Орегон заведоха дело през септември, твърдейки, че администрацията на Тръмп преувеличава отделни случаи на насилие, за да оправдае изпращането на войски по закон, който позволява на президентите да го правят в случаи на метеж. Демократите твърдят, че Тръмп злоупотребява с военни правомощия, предназначени за истински извънредни ситуации – като въоръжено въстание или инвазия.

Съдия Карин Имъргът вече блокира разполагането на войски в Портланд с временно съдебно разпореждане на 5 октомври.