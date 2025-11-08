Подробно търсене

Иво Тасев
Русия обяви, че е свалила 79 украински дрона тази нощ
Руски военнослужещ обстрелва украински дрон на неназовано място, 16 януари 2025 г. Снимка: Пресслужбата на Министерството на отбраната на Русия чрез АП
Москва,  
08.11.2025 07:24
 (БТА)
Руската противовъздушна отбрана е свалила 79 украински дрона през изминалата нощ, обяви Министерството на отбраната на Русия, цитирано от ТАСС.

"В течение на изминалата нощ дежурните средства на противовъздушната отбрана прехванаха и унищожиха 79 украински безпилотни летателни апарата от самолетен тип. 36 бяха над територията на Ростовска области, 10 - над територията на Брянска област, 9 - над територията на Курска област", се уточнява в съобщението на ведомството.

 

/ИТ/

