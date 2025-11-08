Подробно търсене

Локомотив Новосибирск със Симеон Николов постигна пети пореден успех във волейболното първенство на Русия и е лидер

Христо Бонински
На снимката: Симеон Николов.Снимка: Христо Касабов/БТА (ВЯ)
Сосновъй Бор,  
08.11.2025 09:13
 (БТА)

Отборът на Локомотив Новосибирск победи Димано-ЛО Сосновъй Бор при гостуването си с 3:0 (29:27, 25:22, 25:18) и с пълен актив е лидер в руската волейболна Суперлига. Тимът на треньора Пламен Константинов и разпределителя Симеон Николов е с 15 точки и има по-добър баланс от Зенит Казан.

В първия гейм Динамо водеше в по-голяма част от мача, но Константинов взе прекъсване при 14:17 и тимът му успя да изравни при 23:23, а след това и да спечели с 29:27 след ас от сервис на Дмитрий Лъйзик.

Втората част отново бе много оспорвана, като Локомотив бе по-хладнокръвен в края - 25:23. Предимството на гостите във финала на мача бе по-осезаемо.

Националът Симеон Николов игра през целия мач завърши мача с 4 точки - три успешни блокади и една от атака. Най-резултатен в мача бе съотборникът му Омар Курбанов с 14 точки.

"Много се реши в първите два гейма - получи се равностоен и интерес мач. Знаехме, че няма да е лесно и бяхме се настроили за труден двубой. Резултатът 3:0 не отразява в пълна степен това, което показаха двата отбора. Доволен съм засега от резултатите и качеството на играта. Разбира се, при нас има някои слабости - играчите невинаги имат синхрон и са в темпо, но това е нормално в началото на сезона", коментира треньорът на Локомотив Пламен Константинов след успеха.    

