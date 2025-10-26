Локомотив Новосибирск и Симеон Николов постигнаха трета поредна победи в руския волейболен шампионат

Воденият от българския треньор Пламен Константинов отбор на Локомотив Новосибирск, където играе Симеон Николов, победи с 3:0 (25:20, 25:18, 25:16) у дома МГТУ в мач от третия кръг на руския шампионат по волейбол.

Българският национал Николов, който стана световен вицешампион преди месец, завърши със 7 точки в полза на домакините, които имат три поредни успеха през новия сезон.

Най-резултатен за Локомотив стана Иля Казаченков с 18 точки.

За състава на гостите Денис Гетман завърши с 11 точки.

Отборът от Новосибирск е на първо място във временното класиране с 9 точки.