Локомотив Новосибирск със Симеон Николов продължава без грешка в руската волейболна Суперлига

Локомотив Новосибирск с титулярния си разпределителен Симеон Николов победи Газпром-Югра с 3:0 (25:22, 25:22, 25:23) в мач от четвъртия кръг на руската волейболна Суперлига.

Така тимът на българските треньори Пламен Константинов и Андрей Жеков е на първи място в класирането с пълен актив от 12 точки и геймова разлика 12:1. Със същия актив е и Зенит Казан, който обаче има геймово съотношение 12:2.

Мачът бе много оспорван, като Локомотив взе ценен аванс в края - 21:19, а след това стигна и до два мачбола при 24:22, като реализира още първия.

Вторият гейм бе сходен, като Локомотив отново взе аванс при 21:19, стигна до 24:22 и затвори частта при първа възможност.

Тимът на Югра водеше през по-голяма част от третия гейм, като се стигна до равенство при 23:23, но последните две точки в мача бяха за домакините.

