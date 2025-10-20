Симеон Николов попадна в идеалния отбор на първенството на Русия за първия кръг

Българският национален разпределител Симеон Николов, който дебютира за новия си отбор Локомотив Новосибирск, попадна в идеалния отбор на кръга, похвалиха се от клуба му.

Той имаше сериозен принос за успеха на Локомотив при гостуването на Кузбас Кемерово с 3:0. Николов завърши с 6 точки - един ас, две блокади и три точки при атака, като получи най-високо индивидуална оценка.

"Не се наложи да чакаме дълго – идеалният отбор на първия кръг при мъжете е готов, и всичко е както трябва – красиво и заслужено“, похвалиха се от клуба в социалните мрежи.