"Академичен джаз бенд“ към Академията за музикално, танцово и изобразително изкуство “Асен Диамандиев“ дебютира в Пловдив

Plovdiv Jazz Fest, който бе открит тази вечер в Дом на културата "Борис Христов“ завърши с джем сешън на новата музикална формация "Академичен джаз бенд“ в Bee Bop Cafe в Пловдив.

Академичният джаз бенд е щатен оркестър към АМТИИ “Асен Диамандиев”- Пловдив и е създаден по инициатива на ректора на висшето училище - доц. д-р Жан Пехливанов. Сформиран е като представителен състав за специалност “Поп и джаз”, в който си партнират преподаватели и изявени студенти.

"Идеята на бенда е да комбинира няколко функции: Първо, ние като Aкадемия все пак трябва да произвеждаме продукт, да правим музика и да държим едно определено ниво – за това е толкова важно преподаватели да участват в бенда, за да може студенти, които са изявени, да свирят със своите преподаватели, каза пред БТА гл. ас. д-р Мирослав Турийски, който е преподавател по джаз пиано и импровизация и ръководител на бенда. "По този начин им предлагаме възможност за изява на сцена с професионални музиканти и някакъв вид мотивация и стимул за това да се развиват, защото няма по-добра мотивация от това да изкараме учебните занятия от класната стая и да ги вкараме в реална ситуация. Тъй като ние сме музиканти, нашата реална ситуация е сцената - там се случва нашето изкуство и една от причините да създадем бенда е за да можем да накараме студентите да подхождат не толкова академично, а по-скоро практично към изкуството“, посочи той.

По думите му представяйки се на различни сцени, те представляват и АМТИИ “Асен Диамандиев” и това, което правят в академията. "Самите студенти са ангажирани с това да присъстват на репетиции, да се готвят за тях и целта ни е да се опитаме да ги вкараме една професионална среда и начина, по който ние вече с дългогодишния си опит репетираме и правим музика“, добави Турийски.

Той подчерта, че държи да има и творчески момент в проекта. "Не просто да вземем едни ноти и да си ги изсвирим, а да се опитаме ние да направим аранжименти, да се опитаме да мотивираме студентите, които са включени в бенда да имат творческо отношение, да измислят партии, да им даваме творчески задачи, така че да ги включим в реална среда и творческа атмосфера“, каза пианистът.

Турийски се качи на сцената заедно с музикантите Николай Карагеоргиев (китара), Александър Леков (бас), Александър Каменов (барабани), Мартин Ташев (тромпет), Цвета Карагеоргиева (алт саксофон), Преслав Пеев (тенор саксофон) и Иван Мелин (тромбон).

В концерта взеха участие и студенти от класовете на доц. д-р Петър Салчев и гл. ас. д-р Марина Господинова. Те представиха кратка програма съдържаща, както популярни песни като "Бил си там“, "Имам крила“, "Over the rainbow“, "Ain’t nobody“, така и авторски на студентите – "Front“ и "November blues“, като всички аранжименти тази вечер бяха дело на Турийски.