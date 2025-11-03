Носители на „Грами“, световни и български джаз изпълнители ще участват в Plovdiv Jazz Fest

Носители на награда „Грами“, световни и български джаз музиканти ще участват в единадесетото издание на Plovdiv Jazz Fest, който вече е член на Европейската джаз мрежа. От 7 до 9 ноември основната програма на празника на джаза в Пловдив ще се проведе в Дома на културата "Борис Христов", съобщиха организаторите от Blue M.

Концерти на младите в джаза, джем сешъни и литературно четене ще има в Bee Bop Cafe като съпътстващите събития тазгодишното издание на форума. За втора поредна година водещ на фестивала ще бъде тромбонистът Вили Стоянов.

От създаването на Plovdiv Jazz Fest неизменна част от него е Голямата награда за цялостен принос в джаз музиката в България, отбелязват организаторите. Тази година неин носител ще стане Стоян Янкулов – Стунджи за приноса му в българската джаз музика, за отличителния му и нетрадиционен начин на свирене на барабани, тъпан и перкусии, с които постига световно признание и благодарение на това популяризира българската музика, допълват те.

Основната програма на Plovdiv Jazz Fest започва на 7 ноември от 19:30 ч. в Дом на културата „Борис Христов“, като двадесет български музиканти ще поставят нейното начало. Христо Йоцов, Антони Дончев и All-Star Big Band ще открият събитието с композиции на Христо Йоцов, писани между 1982 г. и 2020 г. Общото между тях е богатият звук на биг бенда, който е неотменима част от историята на джазовата музика.

All-Star Big Band е най-новият бендов проект на Йоцов. Той има богат опит с бендовия репертоар – от 1982 г. до 1989 г. е барабанист на Биг бенда на БНР и оттогава има над 160 аранжимента и авторски пиеси за този оркестър. Освен Христо Йоцов и Антони Дончев, част от All-Star Big Band са Димитър Льолев, Денис Попстоев, Арнау Фаррас, Владимир Кърпаров, Венелин Георгиев, Михаил Йосифов, Мартин Ташев, Тодор Бакърджиев, Георги Стойков, Велислав Стоянов, Божидар Василев, Иван Мелин, Димитър Стоев, Борис Таслев, Шибил Бенев, Цоньо Цветков, Христо Христов, Антон Апостолов.

Вечерта ще продължи със скандинавски джаз на най-високо ниво, защото в Пловдив гостуват Якоб Карлсон трио и джаз певицата Виктория Толстой. Виртуозният пианист Якоб Карлсон е сравняван с легендите на шведския джаз като Есбьорн Свенсон и Ян Йохансон. Музиката му е ритмична и с хармонична сложност. Той често включва в композициите си метъл, електронна музика и народни шведски песни. Карлсон има репутация и като солов изпълнител, и като част от много групи и съвместни проекти с други музиканти. Издава 14 албума, на които е лидер и три солови албума за пиано. С шведската джаз певица Виктория Толстой работят заедно от 30 години. Тя е потомка на руския писател Лев Толстой, отбелязват организаторите.

Вечерта на 8 ноември ще започне с концерт на многократно награждаваният българо-американски пианист и композитор Милен Киров, който пристига с квинтет от някои от най-добрите и търсени джаз музиканти в Германия и Европа. В Пловдив квинтетът ще бъде в състав: Якоб Манц (саксофон), Мариус Голдхамър (бас), Алек Бернат (барабани) и Николай Карагеоргиев (китара). Описван като „пианист със свръхчовешка координация“, Киров е изпълнител, композитор и преподавател с неподражаем артистичен глас и сериозно творчество, отбелязват организаторите. Той съчетава българското музикално наследство и със съвременна композиция, джаз, world music и импровизации. Издава шест албума и няколко сингъла. Свирил е с артисти като Пери Фарел, Елис Хол, Мирослав Тадич, Драгомир Йосифов, Стив Фероне, Джон Бергамо, Теодосий Спасов, Мони Марк, Джеймс Гадсън и др. Милен Киров е роден в Пловдив, в семейство на музиканти. В момента Киров е доцент по пиано, композиция и теория в Градския колеж в Лос Анджелис.

След Милен Киров квинтет на сцената ще се качи прочутата джаз и госпъл певица Лиз Райт. Тя е сред най-значимите и интересни гласове на съвременния джаз. В своята 20-годишна кариера Лиз Райт изпъква като една от най-големите съвременни джаз певици по думите на организаторите на музикалното събитие. В Пловдив тя ще пристигне със своята група. Лиз Райт издава първия си самостоятелен албум през 2003 г. Райт работи с някои от най-важните съвременни вокалисти като Грегъри Портър, Раул Мидон, Даян Рийвс, Анджелик Киджо и др.

Последната вечер на Plovdiv Jazz Fest на 9 ноември e посветена на две емблематични групи. Вечерта ще започне със Zone C. Групата е създадена през 1992 г., когато Васил Пармаков записва своя първи самостоятелен албум, наречен Lombroso. Негови музикални партньори са близките му приятели Стоян Янкулов – Стунджи и Веселин Веселинов – Еко. Тримата се превръщат в ядрото на Zone C. 90-те години са най- активното десетилетие за групата. Основната и най-важна част от техния репертоар са композициите на Васил Пармаков. През 2016 г. Васил Пармаков напуска този свят, Стунджи и Еко решават да изнесат поредица от концерти в памет на своя скъп приятел. Двамата канят пианиста Васил Спасов и китариста Мирослав Иванов, които стават постоянни членове на Zone C. Записите на последния им албум Quantum Integrity започват още през 2000 г. Албумът съдържа дванадесет пиеси, три от които са написани от Васил Пармаков, като той свири на клавишни и синтезатори на пет от тях.

Последният концерт от основната програма на фестивала ще бъде на Yellowjackets. През своята богата 48-годишна история групата получава две награди „Грами“, а е номинирана цели 17 пъти. Записват 27 албума, имат безброй разпродадени турнета и са се радват на световно признание от критиката и публиката. През годините съставът се променя многократно, отбелязват организаторите. Дебютният албум на Yellowjackets предизвиква сериозен интерес в джаз средите, медиите, публиката и критиката. Въпреки че прекъсват за кратко, за да се занимават с други проекти, те се събират отново точно за Playboy Jazz Festival през 1984 г. Този концерт проправя пътя им към успеха, както към класациите на Billboard Jazz, така и към концертните сцени по целия свят. Днес част от групата са Ръсел Феранте (пиано и кийборди), който е сред основателите на Yellowjackets, Боб Минцер (духови инструменти и EWI), Дейн Алдерсън (бас) и Уил Кенеди (барабани). Именно в този състав Yellowjackets ще представят композиции от своя най-нов албум Fasten Up, както и някои добре познати пиеси от огромния им репертоар.

Освен концертите на основната сцена на фестивала, всяка вечер в Bee Bop Cafe публиката ще може да види и традиционните джем сешъни, в които участие ще вземат Борис Петков, Али Келов, Ясен Димитров, Мария Вандева, Александра Петкова и много други.

На 7 ноември от 23:00 ч. в кратък концерт в Bee Bop Cafe ще бъде премиерата на новата музикална формация, наречена красноречиво Академичен джаз бенд. Групата е създадена по инициатива на ректора на Академията по музикално, танцово и изобразително изкуство (АМТИИ) „Проф. Асен Диамандиев“ – доц. д-р Жан Пехливанов, а целта е да подкрепи младите джаз изпълнители като им даде възможност да свирят наравно с техните преподаватели. Част от Академичния джаз бенд са Мирослав Турийски, Николай Карагеоргиев, Александър Леков, Александър Каменов, Мартин Ташев, Цвета Карагеоргиева, Преслав Пеев, Иван Мелин и студенти от АМТИИ „Проф. Асен Диамандиев“. Този концерт естествено ще прерасне в джем сешън, в който ще могат да се включат други студенти и млади творци, допълват организаторите.

На 8 ноември от 18:00 ч. отново в Bee Bop Cafe е предвидено авторско поетично четене на Елин Рахнев, което носи заглавието „Пазителят на есента“.

На 9 ноември от 17:30 ч. публиката ще има възможност да чуе буквално най-младите в джаза или с други думи – ще се изявят децата и юношите от школата на Руми Иванова „Арт войс център“ с пианист Иван Гърбачев.