Вицепрезидентката на Тайван направи необичайно посещение в ЕС

Вицепрезидентката на Тайван Сяо Мейцин направи вчера необичайно посещение в Белгия и говори пред депутати от Европейския парламент, като част от все по-смелото ангажиране с Европа от страна на острова, който Китай счита за своя територия, но който се управлява демократично, предаде Ройтерс.

Единствените официални дипломатически отношения на Тайван с Европа са с Ватикана, но страни като Великобритания, Франция, Литва и Полша пренебрегват възраженията на Пекин и позволяват посещения на действащи или бивши високопоставени тайвански служители.

Докато външните министри на Тайван понякога посещават Европа и други части на света, които нямат официални връзки с Тайпе, подобни пътувания са необичайни за толкова високопоставени служители като вицепрезидента заради опасността от китайската реакция срещу страната домакин, посочва Ройтерс.

Сяо говори пред Интерпарламентарния съюз за Китай – годишна среща на върха, която се проведе в Европейския парламент в Брюксел.

"Европа е защитавала свободата под обстрел, а Тайван – демокрацията под натиск", каза тя. "Стоя тук като глас на общество, дълбоко посветено на идеалите, които вдъхновяват парламентите на демокрациите по света", заяви тя.

Постоянното представителство на Китай в ЕС заяви в изявление, че посещението на тайванската вицепрезидентка "сериозно нарушава принципа за единен Китай, представлява сериозна намеса във вътрешните работи на Китай и сериозно подкопава взаимното политическо доверие между Китай и ЕС".