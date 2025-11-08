Подробно търсене

Вицепрезидентката на Тайван направи необичайно посещение в ЕС

Валерия Динкова
Вицепрезидентката на Тайван Сяо Мейцин говори пред Европейския парламент в Брюксел, 7 ноември 2025 г. Снимка: AP Photo/Virginia Mayo
Тайпе,  
08.11.2025 07:08
 (БТА)

Вицепрезидентката на Тайван Сяо Мейцин направи вчера необичайно посещение в Белгия и говори пред депутати от Европейския парламент, като част от все по-смелото ангажиране с Европа от страна на острова, който Китай счита за своя територия, но който се управлява демократично, предаде Ройтерс.

Единствените официални дипломатически отношения на Тайван с Европа са с Ватикана, но страни като Великобритания, Франция, Литва и Полша пренебрегват възраженията на Пекин и позволяват посещения на действащи или бивши високопоставени тайвански служители.

Докато външните министри на Тайван понякога посещават Европа и други части на света, които нямат официални връзки с Тайпе, подобни пътувания са необичайни за толкова високопоставени служители като вицепрезидента заради опасността от китайската реакция срещу страната домакин, посочва Ройтерс.

Сяо говори пред Интерпарламентарния съюз за Китай – годишна среща  на върха, която се проведе в Европейския парламент в Брюксел.

"Европа е защитавала свободата под обстрел, а Тайван – демокрацията под натиск", каза тя. "Стоя тук като глас на общество, дълбоко посветено на идеалите, които вдъхновяват парламентите на демокрациите по света", заяви тя.

Постоянното представителство на Китай в ЕС заяви в изявление, че посещението на тайванската вицепрезидентка "сериозно нарушава принципа за единен Китай, представлява сериозна намеса във вътрешните работи на Китай и сериозно подкопава взаимното политическо доверие между Китай и ЕС".

/ИТ/

Свързани новини

06.11.2025 11:53

Демокрацията не е просто система, тя е начин на живот, каза Калвин Чен-хуан Хо - ръководител на Тайванското представителство в Гърция

Демокрацията не е просто система, тя е начин на живот, каза посланик Калвин Чен-хуан Хо - ръководител на Тайванското представителство в Гърция, на международна конференция, посветена на сигурността, дезинформацията и укрепването на устойчивостта във веригите за доставки в отношенията Тайван - ЕС. Организатор е Атлантическият клуб на България, в партньорство с Представителството на Тайпе в Гърция и Министерството на външните работи на Република Китай (Тайван).
03.11.2025 11:03

Тайван заяви, че е било „напълно нормално“ тайвански представител да се срещне с новата японска премиерка Такаичи

Тайванският представител на срещата на върха на Организацията за Азиатско-тихоокеанско икономическо сътрудничество Лин Хсини, който е и високопоставен съветник на канцеларията на тайванския президент, заяви, че за него е било „напълно нормално” да
02.11.2025 20:20

Тръмп заяви, че китайският президент Си му е дал уверения, че няма да предприеме действия по отношение на Тайван по време на мандата му

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че китайският президент Си Цзинпин му е дал уверения, че Пекин няма да предприеме действия по отношение на отдавна заявената си цел за обединяване с Тайван, докато републиканският лидер е на власт, предаде Асошиейтед Прес.

