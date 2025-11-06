Демокрацията не е просто система, тя е начин на живот, каза Калвин Чен-хуан Хо - ръководител на Тайванското представителство в Гърция, на международна конференция, посветена на сигурността, дезинформацията и укрепването на устойчивостта във веригите за доставки в отношенията Тайван - ЕС. Организатор е Атлантическият клуб на България.

Тайван е готов да се присъедини към ЕС, за да защити този път от разширяването на авторитаризма, заяви посланикът. Тайван е световен лидер в полупроводниците, информационно-комуникационните технологии и зелените технологии. Той играе ключова роля във веригата на доставки на полупроводници и е готов да си сътрудничи с приятелски партньори за постигане на целите за устойчиво развитие. Това представлява ясна възможност за сътрудничество между Тайван и ЕС, коментира Калвин Чен-хуан Хо.

По думите му устойчивостта на веригата на доставки не е просто икономически въпрос, а геополитическо предизвикателство.

Тайван е претърпял мащабна информационна атака от външни фактори. Натрупали сме опит в противодействието на фалшиви новини, дипфейкове и манипулации в социалните медии. Готови сме да споделим тези стратегии с ЕС в областта на повишаването на медийната грамотност и демократичната устойчивост. Демокрацията в Тайван не е случайност, а резултат от десетилетия борба и упоритост, каза още Калвин Чен-хуан Хо.