Оклахома Сити се наложи над Сакраменто и постигна девета победа през сезона в Националната баскетболна асоциация

Христо Бонински
Снимка: AP Photo/Sara Nevis
Сакраменто,  
08.11.2025 08:53
 (БТА)

Срещи от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада:

Атланта - Торонто           97:109
Вашигтон - Кливланд         114:148
Бруклин - Детройт           107:125
Орландо - Бостън            123:110
Маями - Шарлът              126:108
Милуоки - Чикаго            126:110
Сакраменто - Оклахома Сити  101:132
Минесота - Юта              137:97
Мемфис - Далас              118:104
Денвър - Голдън Стейт       129:104
Сан Антонио - Хюстън        121:110


Лидери в отделните дивизии
Източна конференция
Атлантическа дивизия: Ню Йорк 5 победи/3 загуби, Филаделфия 5/3, Торонто 5/4
Централна дивизия: Детройт 7/2, Чикаго 6/2, Кливланд 6/3
Югоизточна дивизия: Маями 5/4, Атланта 4/5, Орландо 4/5

Западна конференция
Северозападна дивизия: Оклахома 9/1, Денвър 6/2, Портланд 5/3
Тихоокеанска дивизия: Лос Анджелис Лейкърс 7/2, Голдън Стейт - 5/5, Финикс - 4/5
Югозападна дивизия: Сан Антонио 6/2, Хюстън 5/3, Мемфис 4/6 

/ХБ/

