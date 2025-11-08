Оклахома Сити се наложи над Сакраменто и постигна девета победа през сезона в Националната баскетболна асоциация

site.btaОклахома Сити се наложи над Сакраменто и постигна девета победа през сезона в Националната баскетболна асоциация
Срещи от редовния сезон на Националната баскетболна асоциация (НБА) на САЩ и Канада:
Атланта - Торонто 97:109 Вашигтон - Кливланд 114:148 Бруклин - Детройт 107:125 Орландо - Бостън 123:110 Маями - Шарлът 126:108 Милуоки - Чикаго 126:110 Сакраменто - Оклахома Сити 101:132 Минесота - Юта 137:97 Мемфис - Далас 118:104 Денвър - Голдън Стейт 129:104 Сан Антонио - Хюстън 121:110 Лидери в отделните дивизии Източна конференция Атлантическа дивизия: Ню Йорк 5 победи/3 загуби, Филаделфия 5/3, Торонто 5/4 Централна дивизия: Детройт 7/2, Чикаго 6/2, Кливланд 6/3 Югоизточна дивизия: Маями 5/4, Атланта 4/5, Орландо 4/5 Западна конференция Северозападна дивизия: Оклахома 9/1, Денвър 6/2, Портланд 5/3 Тихоокеанска дивизия: Лос Анджелис Лейкърс 7/2, Голдън Стейт - 5/5, Финикс - 4/5 Югозападна дивизия: Сан Антонио 6/2, Хюстън 5/3, Мемфис 4/6
/ХБ/
