Хърватски футболен фен клуб ще протестира в Сплит срещу задържането на няколко души за прекъсване на Дните на сръбската култура

Хърватският футболен фен клуб Торсида ще протестира днес в адриатически град Сплит, а поводът е арестът на няколко души, задържани във връзка с инцидент по време на програмата "Дни на сръбската култура", съобщи хърватският информационен сайт Индекс.

Част от сдруженията на хърватските ветерани от Далмация подкрепиха Торсида и съобщиха, че техни членове ще се включат в протеста.

В понеделник програмата Дни на сръбската култура беше прекъсната, след като група мъже, облечени в черно, се събраха пред сградата, в която се провежда събитието, и прогониха участниците – главно пенсионери и ученици.

Прекъснатата програма е включвала театрално представление, изпълнения на хор, на млади цигулари и на средношколски ансамбъл за песни и танци от Нови Сад.

Досега полицията е идентифицирала и задържала девет души на възраст между 23 и 59 години. Те са разследвани за престъпления, свързани с насилствено поведение и нарушаване на свободата на изразяване на национална принадлежност.

По неофициална информация нахлулите на събитието заявили на организаторите, че програмата не може да се проведе по време на възпоменателното отбелязване на сръбската окупация на хърватския град Вуковар през 90-те години, съобщава ХИНА.

Вуковар е символ на съпротивата срещу окупацията от сръбските сили в Хърватия. През есента на 1991 г. градът е атакуван от тогавашната Югославска народна армия и доброволци от Сърбия. След атаки, продължили месеци, хърватската отбрана на града е сломена на 18 ноември 1991 г. и по-голямата част от несръбското цивилно население е изгонено от града, отбелязва Радио Свободна Европа.

Част от хърватските войници и полицаи са ликвидирани в местност близо до града, а останалите са държани в лагери и затвори в Сърбия.

В съобщението за протеста фен клубът Торсида, който подкрепя футболния отбор Хайдук, критикува медиите, като ги обвинява за „медийни манипулации, измисляне на атаки и инциденти, които не са се случили“, и създаване на истерия. От клуба посочват, че става дума за събитие, което имало за цел „да изрази мирно несъгласие с провеждането на събития, на които се пее за хърватските градове като сръбски“ и се насърчава „така наречената култура“ на страната, извършила агресията срещу Хърватия.