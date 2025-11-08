"Ливърпул трябва да запази борбения дух, ако иска да защити титлата си във Висшата лига", каза Доминик Собослай преди гостуването на Манчестър Сити

Ливърпул трябва да запази борбения дух, ако иска да защити титлата си във Висшата лига, каза халфът Доминик Собослай преди гостуването на Манчестър Сити в неделя.

"Червените" са трети в класирането с 18 точки от 10 мача, на точка зад Сити на второто място, но и двата отбора са доста зад лидера Арсенал, който има 25 точки. Клубът от Мърсисайд преживя тежък период през октомври, през който загуби шест от седем мача във всички турнири, но в последната седмица победи Астън Вила и Реал Мадрид без да допусне гол и в двата мача.

Унгарецът коментира, че Ливърпул е показал характер при трудно извоюваната победа с 1:0 в Шампионската лига над Реал Мадрид във вторник, който преди това им липсваше.

"Всички можеха да видят срещу Реал, всички ние тичахме, борихме се, бяхме един до друг, покривахме си гърбовете. Най-важното е да продължим така", каза той пред британските медии.

"Има дълъг път. Сега всичко е фокусирано върху Висшата лига и дербито срещу Сити през уикенда. Знаем колко добри са сега. Сезонът е дълъг. Ако бяхме със седем точки преднина на този етап, никой нямаше да каже, че вече сме спечелили титлата", добави Собослай.

"Миналия сезон, когато водехме, просто запазихме спокойствие и продължихме напред, защото всичко може да се случи. Просто трябва да се съсредоточим върху себе си, да печелим мачовете си и след това да гледаме какво правят другите отбори", завърши футболистът, цитиран от агенция Ройтерс.