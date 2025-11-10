Плащанията по програмата за развитие на селското стопанство в Северна Македония са спрени

Министерството на финансите на Северна Македония е прекратило временно плащанията по програмата на Инструмента на Европейския съюз за предприсъединителна помощ и развитие на селското стопанство (ИПАРД), след като в петък директорът на Агенцията за финансово подпомагане в земеделието и развитието на селските райони Илия Стоилев беше арестуван за подкуп.

„Целта е да се гарантира, че установената система гарантира законосъобразността и редовността на плащанията от ИПАРД, както и наличието на ефективни мерки за защита срещу измами и корупция”, се казва в съобщението от Министерството на финансите в Скопие.

По-рано днес, на пресконференция, бившият министър на земеделието в правителството на СДСМ Люпчо Николовски обяви, че инструментът на ЕС за подкрепа на развитието на селските райони е изправен пред спиране за неопределен период, заради корупционния скандал. Той посочи, че решението е взето в петък и е влязло в сила незабавно, а правителството и министерствата в Северна Македония са уведомени, но не обявяват официално решението.

Отговорът на настоящия министър на земеделието, горите и водното стопанство Цветан Трипуновски беше незабавен. „От Брюксел няма съобщение за блокиране на средствата по ИПАРД. Напротив, борбата, която водим срещу корупцията и проверките, които извършваме в Агенцията, са приветствани от ЕС”, заяви Трипуновски.

Делегацията на ЕС в Скопие приветства решението на националните институции да спрат всички плащания по програмата ИПАРД, докато не се изяснят обстоятелствата около разследването в Агенцията за финансово подпомагане в земеделието и развитието на селските райони, като същевременно се защитават парите на европейските граждани, които са инвестирани в земеделието в Северна Македония, цитира отговора на Делегацията на ЕС в Скопие сайтът Green Exchange.

„Европейската комисия е запозната с медийните публикации за разследването на Прокуратурата за организирана престъпност и корупция, в които е замесен и директорът на агенцията, отговаряща за програмата ИПАРД. Европейската комисия е поискала допълнителна информация от националните институции и си запазва правото да предприеме превантивни мерки за защита на финансовите интереси на ЕС. Приветстваме решението на националните институции да спрат всички плащания по ИПАРД 3, докато обстоятелствата не бъдат изяснени“, се казва в отговора на Делегацията на ЕС, цитиран и от медиите в страната.

Европейската помощ чрез ИПАРД 3 за земеделието в Северна Македония е в размер на 96 милиона евро, или общо 128 милиона евро с участието на държавата, припомнят медиите.

В петък, след операция на МВР и прокуратурата в Северна Македония, бяха арестувани петима граждани, сред които и директорът на разплащателната агенция в сферата на земеделието Илия Стоилев. Според съобщението от МВР става дума за подкуп от 50 хиляди евро, който Стоилев е трябвало да получи, за да подпише договор по програмата с фирма, която не отговаря на условията за ползване на финансови средства по програмата ИПАРД.