Общо инвестиции за 130 млн. евро са блокирани в Северна Македония след корупционния скандал в Агенцията за финансово подпомагане в земеделието според бивш министър на земеделието

От прекратените плащания по програмата на Инструмента на ЕС за предприсъединителна помощ и развитие на селското стопанство (ИПАРД) в Северна Македония са засегнати пряко над 180 инвестиции на стойност 25 милиона евро, а освен това са спрени още 30 милиона евро за нови проекти, каза днес на пресконференция бившият министър на земеделието от опозиционната СДСМ Люпчо Николовски, който е председател на парламентарната комисия по земеделие.

„Досега са сключени 453 договора на стойност 35 милиона евро, от които са платени само 10 милиона. Тези цифри бяха потвърдени и обявени от Министерството на финансите“, посочи Николовски.

По думите му със спирането на плащанията по ИПАРД 3 на практика е блокиран целият бюджет по проекта, а общата инвестиция, която е блокирана, е почти 130 милиона евро.

Плащанията по ИПАРД в Северна Македония бяха спрени, след като директорът на Агенцията за финансово подпомагане в земеделието и развитието на селските райони Илия Стоилев беше арестуван за подкуп, а заедно с него са арестувани и още четирима граждани, включително собственикът на фирмата, която е получила договор за средства по програмата, без да отговаря на условията за това.

По думите на Николовски фермери, компании и семейства, които са инвестирали в проекти по ИПАРД с очакването, че държавата и Европа стоят зад тях, остават без отговор кога и дали средствата ще им бъдат изплатени и дали въобще ще могат да продължат с проектите. Стотиците нови кандидати, които са подготвили проектите си за 2025 г., също са в задънена улица, защото и обявените нови покани за участие в проекти също са спрени, което е силен удар върху земеделието в страната и то е изложено на риск от икономически колапс.

Николовски представи плана, чрез който правителството на страната да се опита да деблокира плащанията, включващ определяне на фактическата обстановка, обхвата и слабостите, както и изготвяне на план за действие, който държавата да представи в Европейската комисия.

„С такъв план държавата ще се ангажира да предприеме и установи засилени механизми за контрол, ефективни мерки за борба с корупцията и по-голяма прозрачност при изпълнението на европейските програми. Нашето послание към партньорите в Брюксел трябва да бъде ясно и недвусмислено, че това е изолиран случай. Властите трябва да действат, всички замесени ще бъдат санкционирани“, каза Николовски.

От организацията „Селска коалиция”, в която членуват 40 местни сдружения, работещи в сектора на земеделието и развитието на селските райони, за ТВ 24 казват, че ако блокирането на средствата по ИПАРД се удължи, последствията ще бъдат големи, защото земеделските производители вече са направили инвестиции, а възвръщаемостта на над половината от средствата става несигурна. Според директора на сдружението Лиляна Йоноски е необходима държавна намеса.