Конте ще обсъди евентуално напускане с ръководството на Наполи

Старши треньорът на Наполи Антонио Конте може да напусне клуба, според журналиста Матео Морето. 56-годишният италианец ще се срещне с ръководството още тази седмица. Страните ще обсъдят дали да продължат сътрудничеството си.

Конте е начело на Наполи от лятото на 2024 г. Миналия сезон отборът спечели италианското първенство под негово ръководство.

В неделя Наполи допусна поражение с 0:2 от Болоня в 11-ия кръг на Серия А. Това беше третата поредна загуба на точки за неаполитанците, като преди това състава воден от Конте завърши наравно 0:0 с Комо в първенството и 0:0 с Айнтрахт Франкфурт в Шампионската лига.

С 22 точки отборът е четвърти в класирането на Серия А.