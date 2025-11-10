Подробно търсене

Черната шапка, носена от Злата вещица в „Магьосникът от Оз“, се предлага на търг

Михаил Евлогиев
Черната шапка, носена от Злата вещица в „Магьосникът от Оз“, се предлага на търг
Черната шапка, носена от Злата вещица в „Магьосникът от Оз“, се предлага на търг
Участник в маскарад, дегизиран като Злата вещица от мюзикъла „Магьосникът от Оз“. Снимка: Charles Sykes/Invision/AP
Ню Йорк,  
10.11.2025 18:30
 (БТА)
Етикети

Аукционната къща „Херитидж Окшънс“ (Heritage Auctions) ще предложи за продажба емблематична черна шапка, носена от Маргарет Хамилтън в ролята на Злата вещица от Запада във филмовия мюзикъл „Магьосникът от Оз“ от 1939 г., предава АП.

Вълнената шапка е доста голяма – с височина почти 35,5 см и диаметър на периферията 49,5 см. Тя разполага и с еластична каишка за брадичката с дължина 55,9 см и е носена от Хамилтън по време на сцени с летене, за да бъде здраво закрепена на главата на актрисата.

Шапката е проектирана от дизайнера на костюми Адриан Адолф Грийнбърг и е използвана след началото на снимките, тъй като първоначално избраната не изглеждала достатъчно страховито. „Когато Дороти Гейл става Дороти от Оз, тя обува рубинените си пантофки“, казва Джо Мадалена, изпълнителен вицепрезидент на „Херитидж Окшънс“, цитиран от АП. „Когато вещицата се превръща в Злата вещица, тя слага шапката. Това е трансформационният момент от раждането на вещицата. Значението на шапката е просто невероятно – тя е наравно с пантофките.“

„Херитидж Окшънс“ ще проведе търга на 9 и 10 декември както онлайн, така и в централата си в Далас. На търга ще бъде предложена и книга „Магьосникът от Оз“, подписана от Джуди Гарланд, с автографи на други главни актьори и истински отпечатъци от лапите на Тото. Книгата е била подарък за дъщерята на преподавателя на Гарланд на снимачната площадка по това време.

Две версии на рубинените пантофки на Дороти също ще бъдат продадени. Едната – обувка за десен крак, носена от Гарланд по време на репетиции – е украсена с пурпурни стъклени мъниста. Реплика на рубинените пантофки, изработена от Western Costume Company за 50-годишнината на филма, също ще бъде предложена. Последните са създадени по оригиналната форма на обувките на Гарланд и са декорирани с червени пайети и кристални панделки. Според Мадалена, „те са най-близките до това да притежавате чифт рубинени пантофки, които не са използвани на екрана“.

Сред другите лотове са писмо на автора на „Оз“ Франк Баум, написано на лични канцеларски материали, и блуза, носена на екрана от Гарланд, с етикет, на който е изписано ръкописно името „Джуди Гарланд“.

Като БТА вече писа, миналата година „Херитидж Окшънс" продаде различен чифт рубинени пантофи от филма за 28 милиона долара.

/ХК/

Списание ЛИК

Свързани новини

21.06.2024 13:38

Родният град на Джуди Гарланд събира средства за закупуване на откраднатите рубинени пантофки от „Магьосникът от Оз“

Родният град на Джуди Гарланд в щата Минесота събира средства за закупуване на рубинените пантофки от „Магьосникът от Оз“, след като бяха откраднати от местен музей и по-късно предадени на аукционна къща, предаде Асошиейтед прес. Гранд Рапидс,
18.03.2024 19:40

Откраднатите пантофки от "Магьосникът от Оз" тръгват на международно турне, преди да бъдат предложени за продажба на аукцион

Откраднатите пантофки от "Магьосникът от Оз" тръгват на международно турне, преди да бъдат предложени за продажба на аукцион, съобщи АП. Рубиненочервените обувки, носени от актрисата Джуди Гарланд, бяха върнати на собственика си почти двайсет години
18.03.2024 16:18

Втори мъж е обвинен в кражба на червените пантофки от „Магьосникът от Оз“

Втори мъж е обвинен в кражбата от 2005 г. на известните рубинени пантофи, които Джуди Гарланд носи във филма „Магьосникът от Оз“, предаде Асошиейтед прес. Джери Хал Салитерман на 76 г. от Минесота е обвинен в кражбата и в манипулиране на свидетели.
29.01.2024 15:01

Умиращият крадец на рубинените пантофки от "Магьосникът от Оз" вероятно ще избегне затвора

Умиращият крадец, признал за кражбата на рубинените пантофки, които Джуди Гарланд носи като Дороти във филма "Магьосникът от Оз", се очаква да избегне затвора, след произнасянето на присъдата му в Дълют, Минесота, предаде Асошиейтед прес.

Потвърждение

Моля потвърдете купуването на избраната новина

Към 19:04 на 10.11.2025 Новините от днес

Тази интернет страница използва бисквитки (cookies). Като приемете бисквитките, можете да се възползвате от оптималното поведение на интернет страницата.

Приемане Повече информация