Черната шапка, носена от Злата вещица в „Магьосникът от Оз“, се предлага на търг

Аукционната къща „Херитидж Окшънс“ (Heritage Auctions) ще предложи за продажба емблематична черна шапка, носена от Маргарет Хамилтън в ролята на Злата вещица от Запада във филмовия мюзикъл „Магьосникът от Оз“ от 1939 г., предава АП.

Вълнената шапка е доста голяма – с височина почти 35,5 см и диаметър на периферията 49,5 см. Тя разполага и с еластична каишка за брадичката с дължина 55,9 см и е носена от Хамилтън по време на сцени с летене, за да бъде здраво закрепена на главата на актрисата.

Шапката е проектирана от дизайнера на костюми Адриан Адолф Грийнбърг и е използвана след началото на снимките, тъй като първоначално избраната не изглеждала достатъчно страховито. „Когато Дороти Гейл става Дороти от Оз, тя обува рубинените си пантофки“, казва Джо Мадалена, изпълнителен вицепрезидент на „Херитидж Окшънс“, цитиран от АП. „Когато вещицата се превръща в Злата вещица, тя слага шапката. Това е трансформационният момент от раждането на вещицата. Значението на шапката е просто невероятно – тя е наравно с пантофките.“

„Херитидж Окшънс“ ще проведе търга на 9 и 10 декември както онлайн, така и в централата си в Далас. На търга ще бъде предложена и книга „Магьосникът от Оз“, подписана от Джуди Гарланд, с автографи на други главни актьори и истински отпечатъци от лапите на Тото. Книгата е била подарък за дъщерята на преподавателя на Гарланд на снимачната площадка по това време.

Две версии на рубинените пантофки на Дороти също ще бъдат продадени. Едната – обувка за десен крак, носена от Гарланд по време на репетиции – е украсена с пурпурни стъклени мъниста. Реплика на рубинените пантофки, изработена от Western Costume Company за 50-годишнината на филма, също ще бъде предложена. Последните са създадени по оригиналната форма на обувките на Гарланд и са декорирани с червени пайети и кристални панделки. Според Мадалена, „те са най-близките до това да притежавате чифт рубинени пантофки, които не са използвани на екрана“.

Сред другите лотове са писмо на автора на „Оз“ Франк Баум, написано на лични канцеларски материали, и блуза, носена на екрана от Гарланд, с етикет, на който е изписано ръкописно името „Джуди Гарланд“.

Като БТА вече писа, миналата година „Херитидж Окшънс" продаде различен чифт рубинени пантофи от филма за 28 милиона долара.