Архиерейска литургия беше отслужена в обновения столичен храм „Св. великомъченик Мина“

С благословението на Софийския митрополит и български патриарх Даниил тържествената света литургия в обновения столичен храм, носещ името на светия великомъченик Мина, бе възглавена от Браницкия епископ Йоан - първи викарий на Софийския митрополит. Той съслужи с протойерей Андон Софиин - председател на храма, с протойерей Георги Димитров, с протойерей Лъчезар Попов, със свещеник Лука Китин, със столични свещеници и с дякон Димитър Стефанов, съобщиха от Софийската митрополия.

„На този ден - единадесетия ден на месец ноември, светата Църква чества свети Мина - един от големите мъченици, който живял в онова смутно време, когато се прославили и мъчениците Георги и Димитър в други части на Римската империя. Подобно на свети Георги свети Мина също бил воин, но като оставил своето задължение и виждайки на какви притеснения са подложени християните, се отделил в пустинята и там живеейки по Божиите закони, подготвил душата си, за да даде честен и истински отговор пред Бога. Действително такъв момент настъпил, когато започнали поредните езически тържества и свети Мина, неиздържайки, отишъл и изобличил всички тези безчестия, които били съпроводени не просто с принасяне на идоложертвени храни, но и с безсрамни дела между хората, които безчестили въобще човешкото естество“, каза в словото си епископ Йоан. Той допълни, че изобличавайки това нечестие „свети Мина бил заловен и подложен на мъчения, така щото чрез тях той да бъде отново върнат към езичеството и да се отрече от Христа“.

„Нека и ние, четейки и вдъхновявайки се от жизнеописанията на такива мъченици като свети Мина, да се укрепяваме в нашия ежедневен подвиг и готвейки се за вечния живот - стъпка по стъпка и ден подир ден, да се удостоим с небесното Царство, какъвто е и смисълът на човешкия живот“, каза в словото си епископ Йоан. Той предаде и архипастирския благослов на българския патриарх към председателя на храма и енориашите, като им пожела дълги години да служат ревностно на Бога.

Протойерей Андон Софиин благодари на епископ Йоан за отслужването на светата литургия и изрази радостта си, че тазгодишния храмов празник енориашите посрещат в обновена църква.

По време на богослужението християните имаха възможността да се поклонят и благословят от мощи на свети Мина, донесени в храма за поклонение, а в края на богослужението бе отслужен и водосвет.

Обновлението на храма „Св. Мина“ в квартал „Слатина“ започна на 25 март миналата година с отслужването на водосвет. Храмът е на над сто и петдесет години, като продължава и днес да привлича, и духовно да укрепява християните не само от квартала, но и от столицата, отбелязват от Софийската митрополия.